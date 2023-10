«El regreso de la reina» Usuarios aplauden el retorno de Mónica Zevallos a la televisión y ella se pronuncia al respecto

Luego del anunció del regreso de Mónica Zevallos a la pantalla chica como participante de la nueva temporada de ‘El Gran Chef Famosos’, muchos usuarios aplaudieron este hecho. Diversos internautas recuerdan a la emblemática conductora que los acompañó durante su infancia. Debito a esto, no dudaron en dejar sus elogios ante el sorpresivo ingreso de Mónica Zevallos como nueva integrante del programa culinario. Incluso, la propia conductora agradeció a todos sus seguidores por el recibimiento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Usuarios aplauden el regreso de Mónica Zevallos a la televisión

Durante la promoción del programa culinario ‘El Gran Chef Famosos’ la recordada conductora de ‘Vale la pena soñar’, Mónica Zevallos, se sumó al nuevo elenco del reality. Recordemos que la conductora de televisión marcó una etapa para muchos televidentes a nivel nacional. Ante ello, los internautas aplaudieron el regreso de quien consideran ‘la reina’.

«La mejor, duela a quién le duela. Nada que Magaly ni la señita. Mónica es la mejor», «Regresó la reina», «Esta nuestra infancia», «Mónica Zevallos. Volví a mi infancia», «Mónica Zevallos gran conductora recuerdo de chiquita la veía. Después de tantos años regresa al Perú que bueno verla», «Mónica Zevallos sigue igual de hermosa», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Por qué se alejó de la televisión?

El recordado programa ‘Vale la pena soñar’ marcó el día a día de muchos peruanos. Sin embargo, a pesar su éxito, este espacio televisivo fue cancelado. Tras ello, Mónica Zevallos se encargó de ‘Sueltos en casa’ con la compañía de Julinho. No obstante, cuando intentó aumentar su audiencia, muchos notaron que perdía su esencia característica.

Ahora con su regreso en las pantallas gracias al programa ‘El Gran Chef Famosos’, la popular exconductora se mostró emocionada por retornar. «Las ganas de reencontrarme con mi gente. Yo siempre me he sentido muy peruana. Amo mi Perú, amo mi gente. Pero, esas ganas de volverme a reencontrar es lo que me gusta. Vayamos paso a paso. Primero empecemos con esto (el gran chef) y que sea lo que Dios quiera», detalló Mónica Zevallos ante la posibilidad de nuevos proyectos en la televisión peruana.