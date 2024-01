¡Vuelve y recargada! El regreso triunfal de Virna Flores a la actuación

Virna Flores es una actriz reconocida por interpretar la novela muy rica Vicky allá por los años de 1997 novela que la marcó durante toda su vida ya que fue ahí donde conoció a su esposo el padre de sus hijos Ismael La Rosa.

Sin embargo, la artista se había alejado un buen tiempo de la pantalla chica para dedicarse a sus proyectos personales y también para dedicarle mucho más tiempo a sus hijos, sin embargo, esta vez se le presenta una oportunidad de volver a la televisión y con una gran producción.

Un nuevo comienzo

Virna Flores ha hecho su regreso triunfal a la televisión a través de la miniserie ‘Súper Ada’ donde interpreta a una mujer de la Selva y desde ya se ha hecho querer por diversos televidentes quiénes han encontrado en el personaje un motivo para reír.

‘Bárbara’ es el personaje que interpreta a pierna una mujer alegre extravagante carismática y sobre todo ocurrente es quien le pone la chispa a la miniserie pues es la primera vez que la actriz interpreta un personaje así de cómico.

A pesar de que estuvo alejada de la actuación y de la televisión varios años para ocuparse de la crianza de sus hijos la artista regresó y con todas las ganas de recordarle al público el talento que lleva en las venas.

«Siempre he sentido como un privilegio el poder entrar a tantos hogares y esperar que pasen un buen rato regalándoles un trabajo que hemos hecho con mucho amor», empezó diciendo Flores.

Todo un desafío

Además, recalco que su personaje es un desafío para ella ya que jamás se había interpretado uno con esas características y esa alegría desbordante.

«Les voy a presentar a Bárbara el personaje más que siento a mí que he hecho durante mis 26 años de carrera», agregó.

Es así como Virna dio detalles de su personaje una mujer cantante de cumbia exitosa, intrépida espontánea, que se meterá en más de un problema que provocará las risas de los televidentes.

«Definitivamente un gran reto pero también un trabajo hermoso acompañada de grandes profesionales», finalizó.

Y como era de esperarse su esposo quien ha seguido de cerca cada uno de sus proyectos le felicitó ya que el éxito de ella es el éxito de toda la familia.

«Tu profesionalismo compromiso compañerismo y calidad humana se ven reflejados en la luz que mandas haciendo lo que amas», dijo Ismael.

Diversos usuarios y televidentes han comentado mediante redes que bárbara desde ya se viene ganando el cariño de todos los peruanos pues resaltan el carisma de la selva y las ocurrencias en cada capítulo.

‘Súper Ada’ es la favorita de televidentes

Finalmente se estrenó la miniserie súper hada protagonizada por Maricarmen Marín y con un elenco de artistas reconocidos, algunos de ellos han aprovechado esta oportunidad para volver a la pantalla chica haciendo lo que mejor saben hacer, actuar.

«Ya estamos listas para ver el primer capítulo y estrenamos videoclip de Mi Corazón Tun Tu», empezó diciendo Maricarmen Marín junto a Virna Flores en sus redes.

Por otro lado Pablo Heredia quien hace el papel de ser el galán de Ada le dedicó un emotivo mensaje a Maricarmen Marín por compartir esta experiencia juntos.

«Ella es una persona increíble hoy mi amiga, mi gran compañera, me encanta hacer este dúo increíble que logramos, me siento orgulloso de trabajar a tu lado, me emocionaste hasta las lágrimas», dijo el ex de Ale Fuller.

Todo el elenco se reunió para compartir juntos el estreno de esta miniserie la cual desde ya ha provocado comentarios positivos en redes.

«Me encantó felicidades», «Éxitos en la miniserie», «Gocé y reí con esta nueva telenovela», «Qué alegría volver a verte Maricarmen siempre nos haces reír», «Qué buena serie con las mejores actrices felicitaciones», «No me perderé ni un capítulo», fueron algunos se los comentarios en redes.