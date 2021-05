“El Shamuco” triste por “La Uchulú”: “Mi huambrillita me dejó de un día para otro”

Compartir Facebook

Quiere explicaciones. El youtuber Samuel González, más conocido como “El Shamuco” reveló que “La Uchulú” la dejó de lado de un día para otro sin darle alguna razón de su salida del equipo de trabajo que tenía.

En una entrevista para “En Boca de Todos”, el influencer confesó que, tras su éxito en Lima, “La Uchulú” lo dejó olvidado en la selva. Sin embargo, la “Chola Chabuca” lo invitó a la capital para que puedan volverse a juntar como antes.

“MI huambrillita me ha dejado en mi chacra. No se, de un día para otro, se fue. Estaba un poco triste, yo no puedo vivir sin ella. Hace una semana, la cholita me trajo. Estoy aquí para volver a encontrarnos y luchar por su amor. No me dio una explicación y se fue”, mencionó “El Shamuco”.

Lo sacaron del equipo

El influencer y youtuber, Samuel González, “El Shamuco”, reveló que no trabajará más con “La Uchulú” como lo venía haciendo, debido a que fue retirado sorpresivamente de su equipo de trabajo

En una entrevista con un medio local, “El Shamuco” lamentó que no se le haya informado con anterioridad que no iba a seguir trabajando con “La Uchulú”, pero que respetará la decisión que hayan tomado.

“La verdad no me informaron de mi salida, simplemente ‘lo dejamos ahí’, pues respeté esa decisión. No pregunté las razones por la cual me pusieron de lado; pero no importa” mencionó ‘El Shamuco’.

