«El solo me está mirando a mi»: Natalie Vértiz responde sobre las miraditas de Yaco con otras mujeres

Una de las parejas más estables de la farándula peruana, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz estuvieron juntos en un lujoso evento por la colaboración entre conocidas marcas de ropa. En el lugar también estaban diversas celebridades del espectáculo nacional, sin embargo, quienes protagonizaron un divertido momento fue la pareja en cuestión. Ellos no dudaron en responder de manera jocosa las preguntas de una de las reporteras del lugar. ¿Qué fue lo que dijeron? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Natalie Vértiz saca cara por Yaco Eskenazi

Durante el lujoso evento de colaboración entre conocidas marcas de ropa, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se lucieron juntos. Ante ello, una reportera del lugar se atrevió a consultarle por las miraditas de otras mujeres hacia el exchico reality. Tras ello, su esposa Natalie Vértiz no se quedó corta y sacó cara por el papá de su hijos. Ambos protagonizaron este divertido momento que no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales.

«Tu marido dice que no se da cuenta cuando las mujeres lo miran», sostuvo la reportera del lujoso evento ante la sorpresa de la modelo Natalie Vértiz. No obstante, ella respondió sacando cara por su pareja, quien le mostró su respaldo de manera jocosa. «Porque será que solo él me está mirando a mí, jaaa», contestó de manera alegre la modelo Natalie Vértiz. «Esa es la respuesta», añadió Yaco Eskenazi a la respuesta de su pareja.

¿Planean tener otro bebé?

En otro momento, durante el programa «Estás en todas», la pareja de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz estaban hablando sobre el segundo bebé de Ana Paula Consorte, la pareja de Paolo Guerrero. Ante ello, ambos resaltaron que esta noticia llega después de solo siete meses que Consorte y Guerrero se convirtieron en papás. Por tal motivo, Yaco no pudo evitar hablar del próximo bebé, pero no del de Ana Paula y Paolo, sino del uno que sería suyo con Natalie.

«Paolo Guerrero acaba de ser campeón y además, acaba de campeonar en la casa porque va ser papá por segunda vez», dijo en un inicio el exchico reality. «Así deberíamos hacer, ahorita», continuó diciendo Yaco Eskenazi. Sin embargo, Natalie Vértiz sorprendió con su respuesta. «¿Otro más?», preguntó sorprendido su compañero de programa Choca, lo cual generó la reacción de Natalie Vértiz. «No Choquita, ¿tú con qué vas?», dijo Natalie cambiando de tema rápidamente.