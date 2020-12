El sueño de este pequeño era tener su propio arbolito de Navidad

Compartir Facebook

El espíritu navideño es inherente a estas fechas del año. Mucho color, brillo, felicidad y adornos por doquier son el pan de cada día en el mes de diciembre. Sin embargo, no es igual para todas las personas, puesto que decorar nuestro hogar, conseguir regalos y buena comida para esa fecha tan especial conlleva un gasto bastante considerable para las personas.

No todos pueden permitírselo, y mucho menos ahora que hemos sido golpeados por una pandemia a nivel mundial que, entre otras cosas, ha tenido consecuencias graves en la economía de los hogares.

Jesús Antonio es un pequeño niño mexicano, de la provincia de Oaxaca, cuyo sueño más grande era tener un arbolito de navidad. Ese pino grande y frondoso que es adornado con todo tipo de objetos e impone el espíritu de la navidad en todo el hogar.

Lamentablemente, y debido a las condiciones en las que vive Jesús Antonio, tener uno en su hogar se le hacía difícil. Pero esto no lo detuvo, ya que junto a sus hermanitos cortó una rama de un árbol que se llama “Huachilote” e improvisaron un árbol de navidad.

Con juguetes usados colgados de un hilo, los pequeños embellecieron su nuevo arbolito de navidad.

“¿Cómo ven la ilusión de este niño de tener un arbolito de Navidad? Tuvo la curiosidad de poner sus juguetes usados para no quedarse sin adornos. Ya le dije que yo le compro su serie de luces. ¿Alguien más se une a la causa?”

Es el mensaje de su maestro en redes sociales que acompaña a la fotografía de Jesús Antonio con su árbol de navidad. Fotografía y mensaje que se volvieron virales en segundos.

Edgar, profesor de Jesús Antonio, fue quien le generó el “bichito de la curiosidad” al pequeño niño, cuando este vio el árbol de navidad en la sala de su docente.

“Pongo mi arbolito artificial, sencillo, con sus luces y los niños llegan a la casa y lo ven. Y van cortar una rama de un árbol que se llama huachilote, que crece en el cerrito, y empieza a imaginarse su arbolito”

El menor, colmado de emoción y espíritu navideño, fue hasta el domicilio de su querido profesor a avisarle que él también tenía un arbolito.

“Me fue a ver a la casa y me dijo: también puse mi arbolito. Me dio mucha ternura que dentro de su ilusión de niño quiso tener esa magia. No es algo comercial, es algo que se les inculca a los niños”

El mensaje llegó a muchas personas que están ayudando ahora mismo a los pequeños niños de la comunidad del “Camalotal”, lugar donde mora Jesús Antonio.

El profesor Edgar cuenta que los niños están muy contentos con los presentes que están recibiendo, y resalta que sería bueno que “las redes sociales siempre tuvieran ese uso”.