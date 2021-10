«El tiempo te dio la razón», dicen cibernautas quienes le dan su apoyo a Ignacio Baladán

Compartir Facebook

Ignacio Baladán sorprendió a propios y extraños al utilizar su cuenta de TikTok para publicar un peculiar video donde se le ve al uruguayo bailando el tema “A llorar a otra parte” de los Hermanos Yaipén, junto a Matías Ochoa. Muchos usuarios aseguraron que se trataría de un mensaje para su expareja, Melissa Paredes.

Los cibernautas recordaron que en su momento, Melissa Paredes salió a arremeter en más de una oportunidad contra Ignacio Baladán todo por sus declaraciones sobre el fin de su romance, así como sus acercamientos con Katty García y Brunella Horna, asegurando que este le habría sido infiel.

Su nivel de amistad

Mientras seguía la controversia, Melissa Paredes contó que cuando ve en los estudios de América a Ignacio Baladán acostumbra a saludarlo, e incluso, en alguna ocasión, le ha pedido que le regale uno de los postres que él prepara.

Momentos después, Melissa Paredes dejó en claro que si bien sí tiene respeto por Ignacio Baladán, jamás viajaría con él, pues se encuentra casada con el futbolista Rodrigo Cuba. “Con Ignacio no me voy a la China, no hay forma”, sentenció.

El apoyo de sus fans

Algunos usuarios en internet fueron a los comentarios de la cuenta oficial de Instagram de Ignacio Baladán y aseguraron que “se salvó” al terminar con Melissa Paredes. “El tiempo te dio la razón. Desde Bienvenida la tarde sabías de Melissa” y “De la que te salvaste” estos fueron unos cuantos comentarios de los cientos que le llegaron al ex chico reality.

Recordemos que Melissa Paredes e Ignacio Baladán mantuvieron una relación de más de dos años cuando ambos formaban parte de “Bienvenida la Tarde”. La parejita siempre estuvo envuelta en múltiples peleas que exponían públicamente.