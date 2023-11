¡El “Tigre” es un grande! Romina Antoniazzi revela que Ricardo Gareca la “salvó” el día de su boda

¡Un grande en todo sentido! Ricardo Gareca dejó una huella imborrable en su paso por la selección peruana. Todos los hinchas recuerdan aquella clasificación al mundial Rusia 2018, lo cual lo catapultó como el mejor entrenador de la historia de la bicolor. Sin embargo, no solo es un gran entrenador, sino también, un gran amigo y así lo hizo saber Romina Antoniazzi. La periodista fue jefa de prensa en la FPF durante la “era Gareca” y confesó que el “Tigre” la salvó el día de su boda.

¿Qué pasó entre Ricardo Gareca y Romina Antoniazzi?

Romina Antoniazzi es una de las mujeres de prensa más reconocidas del país y paseó su talento por la FPF y Sporting Cristal. Durante la “Era Gareca”, desempeñó funciones como jefa de prensa de la blanquirroja y compartió grandes momentos con el “Tigre”.

El 2016, Romina Antoniazzi contrajo matrimonio con su aún esposo y al evento llegaron amigos, familiares y Ricardo Gareca también dijo presente. El día de su boda quedó empañado por una estafa económica, ya que descubrió que el paquete contratado no estaba completo.

Este amargo hecho aún queda marcado en la periodista, quien en una reciente charla con Christian Rivero contó mayores detalles al respecto. En la entrevista, Romina reveló que fue el profe Gareca quien la ayudó a levantarse del momento, pues ella se había encerrado en el baño a llorar desconsoladamente.

“El único que logró sacarme del baño fue el profe Ricardo Gareca. Me dijo ‘salís ahora que ya me tengo que ir a tomar un avión’. Se iba de viaje, había ido a mi matrimonio y se iba”, dijo Romina Antoniazzi.

Además, señaló que las palabras del “Flaco” la alentaron a tal punto de hacer “borrón y cuenta nueva”. “Cuando salí me puse a llorar, me dijo que era la novia más linda. Me dio palabras extraordinarias, me emocionan un montón. Él logró que esa tarde de mier** se volviera una tarde linda como terminó”, agregó.

¿La verdadera novia de la selección?

Ricardo Gareca es un técnico cabalero. Una de sus principales cábalas fue tomarse una foto con una novia antes de un partido. Sin embargo, Romina Antoniazzi reveló que la verdadera “novia de la selección” fue ella y contó más detalles.

“Me dijo ‘mirá toda la gente que te quiere, que ha venido por ti’. Lo que nadie sabe, yo fui la primera novia con la que él se tomó foto. Yo me casé un 17 de diciembre del 2016, le veníamos de ganar a Paraguay en Asunción. Ese año 2017 fue el año que le ganamos a Uruguay… Y conmigo se tomó la primera foto como novia”, agregó entre risas.