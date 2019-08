El ‘Titi’ es fan Lorenzo Palacios Papá ‘Chacalón’

El reconocido actor colombiano, Gregorio Pernia presentó la película ‘Mi novia es él’, que se estrenará este jueves 29 de Agosto en todas las salas de cine a nivel nacional. El popular ‘Titi’ de la serie ‘El final del paraíso’ (secuela de ‘Sin senos no hay paraíso’) de la cadena Telemundo reveló que es fan de Lorenzo Palacios ‘Chacalón’, y que le gustaría hacer una serie del fallecido cantante.

-Qué expectativas con ‘Mi novia es él’?

Que se pueda fortalecer el cine peruano, que se hagan más películas, el vincular más países sudamericanos, centroamericanos, el traer talento, que se haga cine. Además, a Perú lo quiero mucho, hace 10 años vine y me recibieron muy bonito, la mujer peruana tiene el corazón bien grande.

-¿Te gustaría sacar la nacionalidad peruana?

Si me la dan claro que sí, vamos a ver qué pasa. Yo siempre le he dicho a mi manager que quiero hacer una serie en Perú, porque a mí me gusta la comida y el sexo. Acá hay una comida deliciosa y respecto al sexo me traigo a mi mujer (risas).

-Hace poco reconociste a tu hijo ¿Cómo va la relación con él?

Me llamaron de Caracol y me dijeron que tenía un hijo de 32 años y fue producto de un amorío con una empleada de servicio. En ese entonces yo tenía 16 años y ella (la madre de su hijo) 22. Pero cuando me dijeron que era mi hijo al otro día me hice la prueba de ADN, hoy forma parte de mi vida y se llama Diego Pernía.

-No evadiste responsabilidad…

Hay que hacerlo, hay que reconocer sus errores y la madre era una afrodescendiente grande, imposible de no verla.

-¿Te declaraste fan de Chacalón?

Esa es la guerra con la que peleo. Como un individuo sin importar que sea de estrato 7 puede unir a un país, eso es lo más bonito.

-¿Has escuchado la música de Chacalón?

Claro, he escuchado ‘Muchacho provinciano’. He averiguado un poco de su vida, pero creo que la familia está un poco reacia con eso, piden mucho dinero, entonces, se pierden la oportunidad de todo. (J. Aspilcueta)