El último brindis de Iván Cruz

Hace unos días, el “Ídolo del Bolero” cumplió 75 años. De ellos, lleva 50 cantándole al amor y al desamor. El dolor y la traición están presentes en sus más populares canciones.

Diario Karibeña llegó a su casa y en una inolvidable charla recordó sus inicios, cómo nacieron sus éxitos ‘Vagabundo soy’ y ‘Yo le doy gracias a Dios’. Habló de política, de su “compadre” Alan García, la pena de muerte y cómo quisiera ser recordado luego que Dios le diga: “Iván, hasta aquí nomás…” En el Callao, en un edificio de la cuadra 29 de la Av. Colonial, vive el “Rey del Bolero”.

El último ídolo del pueblo. Un hombre que, a lo largo de su existencia (tiene 75 años, nació el 10 de enero del 1946), ha vivido entre las luces y sombras. Las luces de los reflectores del escenario y las sombras que amargamente van dejando en el camino: las malas decisiones de juventud, la inexperiencia, la fama y hasta las malas juntas.

“Cuando tenía diez años, mientras mis amigos jugaban a la pelota en la calle, yo prefería quedarme en casa y participar de las reuniones familiares. Un domingo me animé a cantarles el vals “Lejano amor” de los Embajadores Criollos y todo el auditorio familiar quedó sorprendido. Fue la primera canción que entoné. Mi tía Dora me llevó a dos radios a participar de programas infantiles. Así fueron mis primeros pasos en la música”, nos dice Víctor Francisco de la Cruz Dávila, nombre de pila del ídolo del bolero.

Desde aquellos años fue llamado “Iván”, en alusión al zar ruso “Iván, el terrible”, por la conducta rebelde que tenía. Estudió Enfermería Naval en la Escuela Técnica de la Marina de Guerra del Peru, trabajó para la Armada Peruana durante 17 años, pero la música fue siempre su pasión. A inicios de los años 70 grabó cuatro baladas.

“En ese tiempo estaba de moda Camilo Sesto, Julios Iglesias, José Luis Rodríguez, entre otros y quería ser como ellos. Mientras cantaba en algunas orquestas de salsa en el Callao, decidí hacer baladas. Un productor me advirtió: tu voz es para boleros, no para baladas. No le hice caso. El tiempo le dio la razón. No pasó nada con las baladas. Al poco tiempo y contra mi voluntad empecé a grabar boleros”, recuerda Iván Cruz mientras mira una pared de la sala de su casa donde se exhiben 12 cuadros que corresponden a cada uno de los Discos de Oro que logró como cantante de boleros, entre los años 1975 y 2002.

VAGABUNDO SOY Y YO LE DOY GRACIAS A DIOS

“Mi vida a nadie le importa…/ Si soy un borracho, si soy un perdido/ si soy mujeriego, si soy un bandido…” es parte del conocido tema: Vagabundo soy.

La canción que escuchó en Ecuador y grabó en 1981 en el Perú y lo consolidó como el “Ídolo del Bolero”. Esa letra viste a la medida la vida desordenada que llevó Iván Cruz hasta el accidente que sufrió y lo obligó a recapacitar, pedir perdón a Dios, a su familia y en especial a su esposa Julia, por sus malos actos y enderezar por fin el rumbo de su vida. Ocurrió a inicios del año 2000.

Con la llegada del nuevo siglo, también llegó un nuevo cantante. Su amigo Antonio Laguna, el autor del tema Brindo, esa canción que dice “sírvame otra copa cantinero…”, le escribió un tema exclusivo a Iván para agradecerle al todo poderoso por haberlo devuelto a la vida. Así nació: “Yo le doy gracias a Dios”.

“Esta canción me revitaliza, me dice que todavía hay tiempo para algo más en este mundo. Por ahora estoy escribiendo nuevos temas, espero sacar uno este año. Mi nieto Hosni se ha convertido en mi acompañante y manager”, nos dice pausado el terrible Iván, al tiempo que entona otro de sus temas: “piensa que será muy fácil si te vas llorando…”.

–¿Y esta canción, también fue Disco de Oro?

Si claro, fue el mejor en 1976. Este tema era el favorito de mi compadre Alan García (+). Así nos tratábamos. La gente le decía “loco” a él y a mí. Cuando nos juntábamos éramos la bomba atómica. Fue un gran político. A los de ahora le falta liderazgo y decisión. Si por mi fuera, decreto la pena de muerte a las personas que agreden a los policías y a los violadores de niños y de paso a todos los extranjeros que se portan mal, los devuelvo a su país, en una y sin contemplaciones.

–¿Y la pandemia, de qué forma te afectó?

El año pasado, en febrero del 2020, realicé un concierto en Jesús María sin saber que era el último con público. Así inicié las celebraciones de mis 50 años de vida artística. Tenía programado otras presentaciones en Lima y a nivel nacional. Ahora estoy haciendo por celular saludos y cantando el tema que me solicitan de forma personalizada. Espero que por el Día de San Valentín (14 de febrero), muchas parejas soliciten mis servicios.

–¿Cómo quisieras que te recordemos?

(Antes de responder la última pregunta, mira al cielo y une sus manos) Quiero que mis seguidores sigan escuchando mi música. No me gustaría ser enterrado, prefiero que me incineren y mis cenizas reposen en una pequeña urna y la ubiquen en un lugarcito especial de mi sala. Sería eternamente feliz si es aquí donde estamos, frente a mis 12 discos de Oro.

