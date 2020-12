¡El verdadero Papa Noel! Abuelito fabrica juguetes para regalarlos a niños pobres

Compartir Facebook

Navidad es una fecha para dar a los que menos tienen. Felizmente existen personas como este abuelito, él sin necesidad de hacer un gran espectáculo de sus buenas obras, solito se pone a fabricar los regalos que entrega a los peques.

No la tuvo fácil

Jim Annis es el abuelito de 80 años, que vivió de primera mano la experiencia de quedarse sin regalos. Ahora prepara todo lo necesario en su pequeño taller. Es un ¡verdadero Papa Noel!

Jim es un veterano que perteneció a la compañía de ingeniería 618 y terminó su servicio en 1962. Ahora fabrica carritos y juguetes de madera sino llevar felicidad a los peques en necesidad.

Taller de Santa

Jim trabaja en su taller durante todo el año haciendo carritos de madera, tractores y hasta trenes enteros. Este abuelito bonachón invierte alrededor de 1,200 dólares de su bolsillo y, además, recibe ayuda de sus vecinos.

Este Santa se une a la misión y entrega alrededor de 300 juguetes a los pequeños. Él no busca ninguna retribución por su trabajo y asegura que seguirá haciendo sus juguetes para los niños hasta que el tiempo y sus manos se lo permitan.

«Me gusta cuando la gente me pregunta cuánto me pagan por hacer estos juguetes. Entonces yo les digo que mi paga es cuando veo la sonrisa en los rostros de los niños. Espero poder hacer esto hasta que mis dedos me lo permitan», dijo Jim Annis.

Un gran regalo

Sin duda alguna esta es una prueba que los regalos son tan grandes como el amor con el que se brinda. En la actualidad muchos niños esperan tener consolas de videojuegos, celulares y una infinidad de cosas…

