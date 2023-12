¿El verdadero reno? Onelia Molina es ampayada con Guty Carrera en Arequipa ¿y Mario Irivarren?

¿Lo adornaron? Este año, Mario Irivarren decidió darse una nueva oportunidad en el amor y oficializó su relación con Onelia Molina. La novel guerrera llegó a Esto es Guerra mediante un casting, y tras un triángulo amoroso con el “Iri” y Facundo González, decidió quedarse con el combatiente. Sin embargo, la popular parejita podría estar atravesando una crisis en su romance, ya que el último fin de semana, el popular “Calavera coqueta” fue visto junto a sus amigos, mientras que la modelo se divertía de lo lindo con Guty Carrera en la “Ciudad Blanca”.

También puedes leer: ¡El chileno más querido! Pancho Rodríguez llevó alegría a niños de Puente Piedra por Navidad

¿Onelia Molina ampayada con Guty Carrera?

Las rupturas en el mundo de “Chollywood” son cada vez más frecuentes y al parecer, eso no sería todo por este año. Onelia Molina y Mario Irivarren podrían estar atravesando una crisis en su relación, ya que el último fin de semana fueron vistos divirtiéndose por separado. Las alarmas se encendieron y hasta el momento, ninguno de los dos se ha referido al respecto.

Ric La Torre, creador de contenidos, reveló mediante sus redes sociales que Onelia y Mario pasaron el fin de semana separados. Mientras que Irivarren se mostró muy feliz junto a un grupo de amigos en un yate, Molina se divirtió de lo lindo en su ciudad natal.

También puedes leer: ¡Le dijo de todo! Samantha Batallanos arremete contra Lady Guillén por entrevista a Jonathan Maicelo

«Ayer mis chismosas me dijeron: ‘Mira Ric, el Irivarren en un yate con sus amiguis, y la Onelia, en Arequipa… en amiguis y con Guty (Carrera)», reveló Ric La Torre. En el video se ve que Onelia Molina y el “Potro” la pasan de lo lindo mientras bailan y ríen, pero, solo quedó en eso, un baile de amigos.

Sin embargo, las imágenes causaron gran revuelo en redes sociales ya que hace un tiempo, en “Amor y Fuego”, se insinúo que Onelia Molina y Guty Carrera tuvieron un romance en el pasado.

Descartó romance

Guty Carrera está de regreso en Perú por un juicio pendiente que tiene con Alejandra Baigorria. El exchico reality la contrademandó, por lo cual, su presencia en tierras peruanas se debe estrictamente al tema legal.

Sin embargo, como el mundo de “Chollywood” es pequeño, en las últimas horas se difundió en redes sociales una foto donde se ve a Guty Carrera muy cariñoso con Onelia Molina. Esto hizo que los rumores de una posible relación entre ambos se dispararan, por lo cual, el “Potro” respondió y sorprendió con su respuesta.

“¿Pareja yo de Onelia Molina? Una foto en una boda sentado. Fue un juego en una boda hace nueve años. Me invitaron a una boda en Arequipa y ella trabajaba en una empresa de allá. Fue un matrimonio de unos amigos en común y me tocó pasar la boda con ella. No solo con ella, también pasaron varias. Yo no he sido su pareja”, reveló Guty Carrera.