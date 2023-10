«Él y yo nunca fuimos cercanos, era un peligro» Jaime Bayly reveló que su hermano invitó a salir a su hija

Durante uno de sus más recientes videos del periodista Jaime Bayly en su canal de YouTube, reveló que tuvo enfrentamientos con su hermano Miguel Bayly. El motivo, fue que este último invitó a salir a la hija de Jaime Bayly. Además, el recordado presentador de televisión aseguró que su hermano significaba también un peligro para su madre. Por estos motivos, reveló por qué se distanció de su pariente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

«Él y yo nunca fuimos cercanos»

El periodista y escritor Jaime Bayly reveló detalles sobre los problemas que tuvo con su hermano Miguel Bayly, de quien recordó que desde niño era un peligro. Durante uno de sus recientes videos en su canal de YouTube, contó que nunca fue cercano con su hermano. «Peleé con uno de mis hermanos. A veces uno se pelea con la familia y después no se recuerda por qué se peleó o si lo recuerda piensa no debí pelearme me refiero a mi hermano Miguel. Él y yo nunca fuimos cercanos (…) de niño se distinguía por ser un peligro, mi madre sufría mucho”, contó.

Incluso, contó que tuvo alrededor de tres altercados con su hermano en donde también estuvo involucrada Camila, hija mayor de Jaime Bayly. “Nos peleamos por dos o tres mínimas escaramuzas que ahora recuerdo con cierta vergüenza, ahora le pido disculpas porque creo que nos peleamos por mi culpa (…) La primera escaramuza que tuvimos ocurrió cuando llamó por teléfono a mi hija mayor Camila, no sé cómo consiguió su celular, no me lo pidió a mí, seguro se lo pidió a nuestra madre. Llamó a Camila y la invitó a salir, le dijo: ¿qué te parece si vamos a comer algo y vamos a una discoteca a bailar? Entonces Camila me envió un mail y me dijo: no sé qué hacer”, manifestó.

Jaime Bayly y sus relatos en redes sociales

El periodista Jaime Bayly incursionó en el mundo de las redes sociales con curiosos e interesantes relatos que enganchan a alos internautas. A través de su plataforma en YouTube, el escritor cuenta las vivencias que tuvo a lo largo de su vida y carrera. Dejando de la lado, la historia sobre los problemas con su hermano Miguel Bayly, el periodista también relató los amoríos que tuvo.

Dentro de sus tantas anécdotas, el recordado presentador de televisión contó uno de los amoríos que tuvo con una mujer de la cual no recuerda su nombre. «Me llamas a ala hora que sea, cuenta conmigo. No era por supuesto el mío un ofrecimiento completamente desinteresado. A mí me había gustado (la misteriosa mujer)…Me registré temprano en el Wellington, estaba durmiendo. Sonó el teléfono. Me despertaron y era ella. No recuerdo su nombre (…) Vamos a dormir, no va a pasar nada. No te preocupes. Échate en la cama, ponte cómoda, vamos a dormir. ¿Dormimos? No, no dormimos. Nos dedicamos principalmente a besarnos y a tocarnos», reveló el escritor para el asombro de sus seguidores.