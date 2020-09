Compartir Facebook

Con la finalidad de no exponer a las personas del grupo de riesgo frente a la COVID-19 en lugares aglomerados, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió aprobar un reglamento que indica que no serán multados en estos comicios, de no acudir a votar.

El JNE compartió la información a través de un comunicado en sus redes sociales oficiales, detallando que dentro del grupo de riesgo se encuentran los adultos mayores de 65 años, quienes sufren de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial no controlada, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes y cáncer.

Asimismo, aquellas personas que presenten obesidad mórbida con un índice de masa corporal (IMC) mayor a 40, asma moderada o grave e insuficiencia renal crónica con tratamiento con hemodiálisis.

En caso de que la persona se encuentre en otro estado o tratamiento de inmunosupresión también se incluirá dentro del grupo de riesgo.

Para explicar el proceso de exoneración del pago de la multa, Luis Ernesto Grillo Teagua, jefe de Servicios al Ciudadano del organismo electoral, indicó que lo único que deberá hacer la población es lo siguiente:

PASOS PARA EXONERAR EL PAGO DE MULTA

Ingresar al portal www.jne.gob.pe y solicitar la exoneración correspondiente a través del Sistema de Dispensa Virtual.

Se deberá adjuntar copia del certificado médico o un documento que corrobore la información, entregado por una entidad de salud privada o pública.

Es importante recalcar que este proceso se debe iniciar al día siguiente de la elección. Es decir, el lunes 12 de abril de 2021.

Grillo agregó que, de tratarse de la edad del participante, se considerará la información proporcionada en su DNI.

OTRAS RAZONES PARA EXONERACIÓN

Viaje al extranjero por estudios o salud.

Desastres naturales o humanos.

Error en el padrón o defectos atribuibles a las entidades electorales.

Fallecimiento de familiar directo.

Incidencias electorales

Discapacidad

Lactancia

Robo o pérdida del DNI

Razones de salud y/o fuerza mayor

