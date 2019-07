Eliane Karp amenaza a los periodistas

Son escasas las posibilidades de que hoy el ex presidente Alejandro Toledo sea puesto en libertad, tras el pago de una fianza, según un informe del estudio de abogados que defiende al Perú ante el despacho del juez de California Norte, Thomas S. Hixon, quien hoy verá su caso desde el mediodía.

El encarcelamiento de Toledo puso de muy mal humor a su esposa, Eliane Karp, quien reaccionó de mala manera dos veces contra los periodistas peruanos que intentaron entrevistarla, primero por teléfono y luego en persona, cuando salía de su vivienda en la calle Trinity Drive 1370, en Menlo Park, California.

La noche del miércoles, al ser llamada por un canal peruano, Karp respondió en inglés “I don’t speak spanish” (yo no hablo español) y, al ser nuevamente contactada, en tono cortante afirmó: “No estoy dando ninguna declaración. Ok, no puedo hacer ninguna declaración, muchas gracias”.

Ayer por la mañana, los enviados especiales a seguir el caso de Toledo ante la corte federal de California trataron de entrevistarla al salir de su casa, pero ella los evitó con mala cara mientras supuestamente hablaba por el celular, y luego los amenazó con llamar a la policía si tocaban la puerta de su auto.

LLAMO A POLICÍA

“Voy a llamar a la Policía si allanan esa puerta”, expresó visiblemente ofuscada mientras se le preguntaba sobre la situación legal de Toledo Manrique. Ella ingreso al auto sin ocultar su fastidio por la presencia de los periodistas peruanos, según las imágenes difundidas ayer.

Eliane Karp tiene también una orden de prisión preventiva de 18 meses, involucrada en el caso Ecoteva, y por el cual el Ministerio Público solicita contra ella 16 años y 8 meses de cárcel y el pago de 6 millones de soles como reparación civil, por el presunto delito de lavado de activos.

Juez no aceptaría pago de fianza

El bufete de abogados Foley Hoag hizo una evaluación de la situación legal de Toledo y adelantó que no podría recurrir al pago de una fianza, para salir libre, porque no se contempla en el tratado de extradición entre Perú y Estados Unidos para estos casos.

Foley Hoag en su informe señala que “el fugitivo –como ha sido considerado Toledo- será puesto únicamente bajo fianza si la corte determina que no hay riesgo de fuga”, para ellos debe considerar los medios económicos del fugitivo, sus vínculos con otros países y los incentivos para huir basados en la gravedad del delito o delitos.

Se mencionó en especial el caso del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a quien el juez federal le negó la fianza a pesar de su condición de exmandatario, por presentar riesgos de fuga por sus recursos económicos y sus contactos en otros países.

Foley Hoag fue contratado por la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez y PPK firmó el pedido de extradición de Toledo un día antes de su renuncia.

EL DATO

Semanas antes de terminar el mandato de su esposo, Karp se fue del país, denunciada por el robo de momias de la cultura Chachapoyas y malos manejos en la desaparecida Comisión nacional de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos (CONAPA).