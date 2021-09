Elías Montalvo ansioso por regresar a EEG: “Quiero volver mañana mismo a competir”

Compartir Facebook

¡Emocionado! Tras la fuerte caída que sufrió en pleno programa en vivo, Elías Montalvo anunció en sus redes su ansiedad por volver al reality.

Elías Montalvo se pronunció en su cuenta de Instagram sobre su estado de salud y aseguró que desea volver a competir pero que por ahora debe estar en descanso médico hasta que su salud mejore.

“Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, en observaciones”, comentó el chico reality donde también contó que sus resultados fueron muy positivos.

Además reveló sus ganas de regresar al programa: “Yo de terco me senté, estoy aquí sentadito, no quiero estar echado, ya saben que soy hiperactivo y quiero volver mañana mismo a competir, pero no creo que se pueda, mi piecito todavía está como que un poco inflamado, no es nada grave”, indicó.

ROSÁNGELA LLORA POR SU AMIGO

La popular ‘Rous’ se mostró muy afectada por la caída de su amigo Elías Montalvo en el juego extremo en Esto es Guerra por lo que no dudó ir hasta el hospital donde había sido llevado para saber más de cerca sobre su estado de salud.

Como se recuerda en la última emisión del programa de competencia el ‘chico reality’ cayó de una altura de 40 metros al romperse su línea de vida lo que provocó momentos de terror y pánico en el estudio.

Una de las personas más conmocionadas por el accidente fue Rosángela Espinoza una amiga muy cercana a Elías por lo que terminado el programa la modelo decidió conducir hasta el hospital y esperar a las afueras en su auto sin embargo lucía un rostro muy desencajado.

Las cámaras de Magaly llegaron hasta el hospital y fue ahí donde vieron a Rosángela casi al borde de las lágrimas.

«Sabemos que el productor Peter Fajardo se encuentra ahí, ¿ella da declaraciones? Dice algo. ¿Cómo te encuentras?», señaló Magaly Medina

De inmediato el reportero trató de acercarse a ‘Rous’ pero la influencer prefirió evitar todo tipo de declaraciones debido a lo preocupada y asustada que se encontraba.

Por lo que Magaly le dijo a su ‘chacal’ que ya dejara tranquila pues era un momento delicado para ‘Rous’ al tener un amigo muy querido en el hospital.

