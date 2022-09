Elías Montalvo asegura que no habrá reconciliación con su ex mexicano

Compartir Facebook

Elías Montalvo se dejó ver una vez más con su exnovio mexicano, Luis Guzmán, en el programa “Amor y Fuego”, pero asegura que no retomaran relación.

Elías Montalvo y Luis Guzmán anunciaron el final de su relación. (Foto: Captura Instagram Elías Montalvo)

¡Dios los cría…! Elías Montalvo vuelve a dar que hablar en la farándula peruana. Pese a que hace unos días se dejó ver llorando por su exnovio mexicano, esta vez Elías sorprendió. Y es que ahora reapareció, pero esta vez en compañía de Luis Guzmán, su exnovio.

“Ya no estamos”, contó Elías Montalvo. “No tenemos una relación desde hace una semana”, acotó el chico reality, quien explicó que aún viven juntos, pero dejaron de dormir como pareja.

Sin embargo, llamó la atención la respuesta de Luis, quien miró y contestó de manera pícara a Elías Montalvo. “Hoy si dormimos juntos”, le dijo, lo cual desató la risa de ambos. Pese a ello, el ex “guerrero” reafirmó que no volverán a estar juntos.

Luego, el tiktoker reveló cual fue la principal causa para dar por finalizada su relación. “A mí me preguntaron por qué yo salí llorando y después van a verme que yo soy la víctima. No lloré por ser la víctima ni por nada, lloré porque empezaba una relación con Luis. Creo que fue algo bonito y fueron tres años y a mí sí me duele. Yo sí tenía muchas expectativas y siento que peleamos demasiado”.

Mira aquí:

“¿Por qué a fuerzas una pareja tiene que terminar mal?”, se defendió Elías Montalvo, quien explicó que todavía administran su restaurante: “Vamos un día cada uno, separados, para no vernos las caras”.

“Estamos bien, nos llevamos bien como amigos, como pareja peleamos demasiado”, concluyó.

ELÍAS LLORA TRAS ANUNCIAR EL FIN DE SU RELACIÓN

Mediante un video en sus redes sociales, Elías Montalvo anunció el final de su relación con el mexicano, Luis Guzmán. El ex integrante de “Esto es Guerra” se dejó ver bastante afligido por la situación, pero aseguró que esa decisión está tomada para que ambos no se hagan más daño.

“Me apena decirlo, pero creo que ambos estamos de acuerdo que esto no va a funcionar ni funcionó ni funcionará”, dijo muy dolido al inicio. Asimismo, el tiktoker descartó que su separación haya acabado debido a una infidelidad.

“Acá no hubo infidelidad, no pasó nada malo, simplemente creo que no nos entendemos, tenemos distintas maneras de pensar”, agregó. “Antes de que nos sigamos haciendo daño decidimos que esto quede hasta aquí (…) Fue la etapa más bonita de mi vida y quiero que quedé como un bonito recuerdo, lloró de tristeza porque ambos teníamos la ilusión de que esto llegará muy lejos, pero no se pudo”, expresó el exintegrante de EEG.