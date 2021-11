Elías Montalvo debutó en ‘El artista del año’ y fue sentenciado en la primera gala

Compartir Facebook

El tiktoker fue presentado como uno de los nuevos jales del ‘reality’ de la ‘señito’, pero en su primera presentación quedó sentenciado.

En el primer programa de la última temporada de ‘El artista del año’ hubo más de una sorpresa como participante. Así ocurrió con Elías Montalvo pues fue presentado como uno de los flamantes jales para esta última temporada del ‘reality’ de canto y baile.

Lamentablemente el desenvolvimiento de Elías y todo su esfuerzo para su debut en la pista de bailar y canto no fueron suficientes, pues fue uno de los sentenciados de la noche. El joven tiktoker bailó y cantó al ritmo de “Arbolito” y “Ojitos hechiceros”, ambos éxitos musicales del recordar Jhony Orozco en Néctar.

El jurado no calificó con buenos puntajes la presentación de Elías, y cayó en sentencia junto a otro de sus compañeros de competencia. Sin embargo, el tiktoker espera que sus 177 mil seguidores en redes sociales puedan votar por él para ayudarlo a permanecer en competencia.

En la siguiente gala, Elías tendrá que deslumbrar al jurado y recibir el apoyo de sus seguidores para que pueda quedarse en ‘El artista del año’. De lo contrario, podría convertirse en el primer eliminado de la competencia.

Emocionado por ser parte de ‘El artista del año’

El joven tiktoker y también ‘guerrerito’ expresó toda la emoción y felicidad que siente por haber sido convocado por la ‘señito’ para esta temporada. Elías Montalvo explicó que él daría lo mejor de sí porque no es un profesional en la materia, pero sí quería deslumbrar con su talento.

“No soy un bailarín profesional, Y no es nada fácil bailar, al mismo tiempo cantar y actuar; soy terco, cuando me comprometo con algo doy un 200%. Quiero que la gente conozca más de mi talento. Trabajo desde que era muy chico, estoy encantado de que me haya invitado a ser parte de la nueva temporada de El Gran Show”, expresó Elías al ser presentado en el programa.

