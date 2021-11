Elías Montalvo se pronuncia tras rumores de un romance con Peter Fajardo

Compartir Facebook

El tiktoker habló de los rumores que lo relacionan con Peter Fajardo, y asegura que no está acostumbrado a tener a la prensa tan cerca.

Elías Montalvo se pronunció por primera vez acera de los fuertes rumores en torno a un posible romance con el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo. Y es que según mostró ‘Amor y Fuego’, Elías estuvo manejando el auto de Peter, y tras esta situación los rumores aumentaron.

Cabe recordar que Elías cayó nuevamente en sentencia en ‘El artista del año’ y asegura que es porque ha estado con mucha carga por los rumores en torno a su vida sentimental. Sin embargo, aprovechó la pista de baile para descargar todo ese estrés.

“Si bien es cierto sí, he estado un poco estresado y con mucha carga, creo que parte de eso, gracias a esta oportunidad me ha podido sacar toda la carga y enfocarme más en lo que quiero y agradezco por la oportunidad, pero si bien es cierto somos humanos, no somos de piedra, nos choca todo”, señaló.

Asimismo, reveló que él no está acostumbrado a estar rodeado de prensa, quienes han estado más pendientes de Elías, tras los rumores. “Sobre todo yo que soy una persona nueva, que no estoy acostumbrado a este tema de mediático, que te sigan, que te acosen, sí me ha mortificado mucho a mí y a mi familia y pues se podría decir que no estoy tan a mi 100”, dijo.

El ‘chico reality’ Elías Montalvo ha venido siendo vinculado sentimentalmente con el productor de Tv Peter Fajardo e incluso se había rumoreado que ambos personajes habían estado en ‘saliditas’ tiempo atrás.

Al fin romió su silencio y el concursante de Esto es Guerra decidió hablar sobre los rumores con Peter Fajardo a través de su cuenta de Tiktok dejando a más de uno con la boca abierta.

Diversos usuarios apoyan al ‘chico reality’ pero otros no han dudado en criticarlo sin embargo Elías hasta el momento había tratado de no ‘pisar el palito’ frente a provocaciones de sus ‘haters’.

“No es pecado, ni está mal que vinculen a un varón con otro varón”, dijo un cibernauta. “No está mal, lo que está mal es que no tengan pruebas y me da igual”, respondió fuerte y claro el joven tiktoker.

El joven tiktoker no se ha pronunciado sobre su orientación sexual hasta el momento, sin embargo, es consiente que no tiene nada de malo ser gay y por lo que no tendría problema confirmar o negar su orientación.

