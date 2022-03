Elías Montalvo vuelve a Instagram tras llorar por críticas: “sé que nadie me extrañó”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El exintegrante de Esto es guerra, Elías Montalvo, volvió a Instagram luego de alejarse de las redes tras recibir ola de críticas.

Y bien, el último 9 de marzo, Elías Montalvo compartió a través de sus historias de Instagram, la noticia que se sentía mucho mejor, aunque dejó un mensaje que puso helado a más de uno. “sé que nadie me extrañó, pero ya volví”.

También puedes ver: Magaly se ríe de Jossmery Toledo en EEG: “es la última, la que siempre pierde”

De inmediato, Elías Montalvo agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han expresado desde que decidió alejarse de las redes: “No saben cuánto me alegra y emociona leer sus mensajes bonitos, llenos de buena vibra, con amor y sinceridad, que todo lo bonito y bueno que desean se les regrese por mil”, escribió.

“Cuán insensibles somos juzgando”

El ex chico reality Elías Montalvo al parecer viendo siendo víctima de comentarios negativos en sus redes sociales e hizo un llamado a las personas que insultan o juzgan mediante un teléfono sin conocer a la persona.

También te puede interesar: Milett Figueroa está soltera hace 5 años y nunca se metió con el ex de una amiga

“Y sí cerramos redes por un tiempo. Creo que después de tantas cosas que pasaron rápido y en tan poco tiempo no me he tomado el tiempo que necesito para mí y para ordenarme y sentirme bien”, escribió el tiktoker.

El ex saliente del productor Peter Fajardo no ha logrado sobrellevar todas las críticas que recibe al ser un personaje público es por ello que decidió alejarse de todo lo malo para volver más recargado de energía positiva.

“Hay veces que juzgamos cómodamente detrás de un teléfono todo lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y cuán insensibles somos juzgando”, dijo Montalvo.

Mira también: Amiga de Flavia Laos desmiente a Luciana Fuster