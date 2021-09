“Ella es la más débil, hay que ser sinceros”, dice Melissa Paredes sobre Lady Guillén

Compartir Facebook

En la última gala de ‘Las Reinas del Show 2’ Lady Guillén y Melissa Paredes fueron las concursantes con el puntaje más bajo de la gala por lo que cayeron sentenciadas y solo una podrá continuar en competencia.

Melissa mencionó que en su última presentación ofreció todo de ella por lo que estuvo satisfecha con su desenvolvimiento en el escenario por eso no entendió el por qué de su baja puntuación cuando hay otras concursantes más débiles.

“En realidad no sé, yo sentí bien mi baile, pero también ellos esperan que alguien abra la gala con algo fuertísimo como están acostumbrados al show, y así como fuertes y piruetas no soy, pero la salsa me gustó, la sentí muy bien y linda”, señaló Paredes.

Por otro lado, la modelo afirmó que considera como una de las bailarinas más débiles a la condcutora de televisión Lady Guillén pues la competencia está muy fuerte y no cree que Lady de la talla.

“Hay que darle ánimos, pero cuando te hacen una pregunta de quien de tus tus compañeros es la más débil hay que contestar y hay que ser sinceros. Siempre hay que incentivarla, pero si nos hacen la pregunta hay que responder”, dijo

Nada personal

Por otro lado, la condcutora de América Hoy afirmó que no tiene nada personal contra Lady Guillén solo dio su opinión de a quien considera más débil pero con esfuerzo y dedicación sabe que puede lograr grandes cosas.

“Que no se lo tome personal, la competencia es muy alta y ella es la más débil, pero no porque no lo haga bien o lo haga mal, para nada, sino que esta competencia está muy alta”, añadió Paredes.

Como se sabe, debido a su bajo puntaje en la tercera gala del programa, Melissa Paredes cayó en sentencia y se enfrentará a Lady Guillén por su permanencia en “Reinas del show”.