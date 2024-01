«Ella no es dueña de la farándula»: Andrea Llosa le envía contundente mensaje a Magaly Medina

Andrea Llosa habló sobre la rivalidad con Magaly Medina, dado que la ‘Urraca’ ha expresado su descontento en varias ocasiones hacia el programa de su colega. La periodista explicó que la principal razón de la molestia de la pelirroja radica en el contenido, ya que suele contar con la participación de personajes del mundo del espectáculo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Andrea Llosa manda advertencia a Magaly Medina

Andrea Llosa vuelve a referirse a la tensión que existe con Magaly Medina, ambas reconocidas presentadoras del canal peruano ATV. En una entrevista para el canal de Youtube ‘La Linares’, Llosa abordó la rivalidad televisiva con Medina. Por ello, especificó el conflicto con la cobertura de temas de farándula que ocasionalmente se presentan en su programa ‘Andrea’.

La confrontación entre Andrea Llosa y Magaly Medina surge cuando los temas abordados en ‘Andrea’, que generalmente se centran en denuncias sociales y asuntos familiares, son del ámbito de la farándula. Cabe resaltar que, este es un terreno que Medina considera propio.

Llosa afirma tener total independencia para seleccionar los temas que incorpora en su programa. Además, afirma que se mantiene firme en su enfoque hacia asuntos legales como demandas alimentarias y reconocimiento de paternidad.

“Todo lo que tenga que ver con temas legales yo los toco pero qué pasa, entiendo que a Magaly eso no le gusta y ahí es cuando ella salta y pitea. Y a mí no me importa. Yo igual lo voy a seguir haciendo y no hay ninguna (en mi contrato no dice) y tampoco puede existir en este mundo entero nadie que me pueda decir que no lo puedo hacer”, sostuvo.

No se involucra en peleas televisivas

La conductora indica que no participa en disputas televisivas sobre contenido. A diferencia de Magaly Medina, quien ha expresado su desagrado en su propio programa de televisión. Andrea Llosa sostiene que continuará produciendo el contenido que considere apropiado para su audiencia, haciendo hincapié en que tiene el derecho de abordar cualquier tema, incluso aquellos relacionados con personalidades del mundo del espectáculo siempre que se ajusten a la legalidad.

“A ella le molesta (y lo dice en su programa). Yo no lo hago en mi programa porque a mí no me importa porque no es mi contenido. Yo no voy a salir a pelearme. No, a mí no me importa, al final lo dice ella y si lo dice ella está bien, pero yo no voy a dejar de hacer el contenido que yo creo que tengo que hacer”, comentó.