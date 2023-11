¡Ella sí sabe dar un paso al costado! Kyara Villanella anuncia su retiro de los certámenes de belleza

¡Ojalá aprenda su mamá! Kyara Villanella logró ubicarse en el top 5 del Miss Teen Universe 2023, pese a haber sufrido una aparatosa caída. La hija de Mark Vito se emocionó y logró ubicarse entre las mejores del certamen de belleza, dejando en alto el nombre de Perú. Sin embargo, no todo es felicidad, ya que la modelo anunció mediante sus redes sociales una triste noticia para sus fanáticos. La también influencer anunció su retiro definitivo de los certámenes de belleza y recibió el apoyo de sus fanáticos.

Kyara Villanella se retira de los certámenes de belleza

El nombre de Perú ha estado de moda en los últimos certámenes de belleza. Luciana Fuster logró alzarse con la corona del Miss Grand International y Camila Escribens se ubicó en el top 10 del Miss Universo.

Kyara Villanella no fue la excepción y el último fin de semana logró reponerse a una caída aparatosa, llegando a estar en el top 5 del Miss Teen Universe 2023. Pese a este gran logro, el sinsabor de la derrota aún perdura en la hija de Mark Vito, quien mediante sus redes sociales anunció una triste noticia.

La modelo expresó su agradecimiento con todas las personas que la han apoyado durante este largo camino, sin embargo, optó por dar un paso al costado. Así, Kyara Villanella reveló que se retira definitivamente de los certámenes de belleza.

“Última foto de esta experiencia! Fue lindo, pero ahora tengo más cosas que hacer, más cosas que experimentar”, empezó posteando, para después señalar que el “modelaje no es para mí”, confirmando así su retiro de los concursos de belleza.

“El modelaje no es para mí, pero ha sido increíble poder pasar por esta experiencia. Estoy emocionada de todo lo que se viene, me encantaría representar al Perú en powerlifting, escribir un libro, ir a concurso internacional de debate y mucho más. Es el final de una gran etapa”, señaló Kyara Villanella.

Polémica por sus comentarios

Durante su etapa de participante en el Miss Teen Universe 2023, Kyara Villanella fue consultada por la participación de personas trans en los certámenes de belleza. Las palabras de la hija de Mark Vito, fundamentándose en la biología, no fueron del agrado de muchos sectores en redes sociales, quienes la tildaron de “transfóbica”.

«Biológicamente, las mujeres son XX cromosomas y los hombres XY. Eso no se puede cambiar. Todo lo que dije lo argumenté con una base científica porque la ciencia son datos verdaderos», fueron las palabras de Kyara, las cuales no gustaron en nada en algunos usuarios en redes sociales. «Nunca dije que no los respeto, sino que no apoyo que las personas trans puedan competir en un concurso de mujeres biológicas (XX)», finalizó.