«Ella solo anda en Mercedes Benz», Magaly ‘chanca’ a Gisela por foto en mototaxi

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No pudo con su genio, la conductora Magaly Medina aprovechó unos minutos de su programa para comentar la foto de Gisela Valcárcel en la cual pose al lado de un mototaxi y con una descripción reflexiva, motivo suficiente para que la ‘Urraca’ le ‘de con palo’.

«A veces la ociosidad hace cosas tremendas, (como Gisela) no tiene nada que hacer y se ha querido poner creativa con sus fotos de Instagram, así que ha ido y se ha tomado foto con un mototaxi, con un mensaje, según ella, motivacional, para querer generar simpatía», comentó en primer lugar.

Pues en la foto se logra ver a la rubia conductora al lado de un mototaxi remarcando la humildad y sencillez de todas las personas así tengan carros de lujos o mototaxis, sin embargo su mensaje motivacional no resultó como lo esperaba.

Además, la conductora analizó el mensaje reflexivo que dio junto a sus fotografía y no dudó en ‘chancarla’.

«Eso es cierto (la frase), pero ¿quién habla de eso y posa con un mototaxi? ella jamás se ha desplazado en un mototaxi, toda la vida la hemos visto irse en su auto Mercedes Benz, que es una marca que usa hace muchísimos años, una marca top, de lujo aquí en el Perú», señaló la ‘Urraca’.

«No seas hipócrita»

Por su parte Magaly reconoció que Gisela tampoco la ha tenido fácil para lograr tener todo lo que tiene en la actualidad pero que no venga a tomarse fotos con un mototaxi como si fuera su medio de transporte diario.

Es así que la invitó a que si su objetivo es motivar a las personas mejor cuente su vida desde sus inicios.

«No hay que ser hipócrita, tómate la foto con el carro que tienes, la sudaste, no me caes bien, pero chambeas. No vengas a fingir que eres una motivadora social como si tu agarraras un mototaxi para ir a trabajar, si quieres ser inspiracional, mejor cuenta tu vida», dijo molesta.

Reacción de usuarios

Asimismo, los comentarios de los usuarios de inmediato se hicieron presente y al parecer tampoco tomaron de buena manera la foto de la conductora de televisión.

Mira también: ¿Luciana Fuster habría manejado en estado de ebriedad?

«Solo hay que hacer lo correcto, no aparentarlo», «Empieza a llegar al canal con tu mototaxi y te creo», «No es necesario tomarte este tipos de fotos para dar a entender lo que dices. Todo se predica con el ejemplo diario», fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.