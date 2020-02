Elmer Molocho: “La tigresa me pegó”

“LA TIGRESA ME PEGÓ”

Luego que la cantante Judith Bustos, más conocida como ‘La Tigresa del Oriente’, anunciara su separación definitiva dejando entrever una supuesta agresión verbal, su expareja, el folclórico Elmer Molocho se pronunció. En conversación con Karibeña dijo estar cansado que la cantante siempre lo deje “mal parado” y reveló que él fue la víctima de violencia por parte de la popular cantante.

“Siempre yo soy todo lo malo. Soy el mantenido, el vividor, el que le pega, el que la maltrata. Si ella dice que yo la he maltratado verbalmente por qué no me denuncia. Ella es la que me hace daño con todo lo que dice”, declaró.

“Nunca le he levantado la mano a una mujer, tampoco la he insultado ni la he humillado pero ella sí. Una vez en Argentina me metió mano, luego cuando estuvimos en Piura también. ¿Si me golpeó? Sí, me golpeó y yo callaba por miedo, porque amenazaba con destruirme en los medios”, señaló.

Asimismo, contó que el motivo de su separación fue porque no aceptó “un capricho” de la intérprete de ‘Israel’. “El domingo estuvimos trabajando y en la noche me dice para irnos a vivir juntos. No quise y me dijo ‘hasta acá nada más’, yo le dije ‘normal’ y así fue. Quedamos en que ninguno de los dos iba a hablar del otro pero ahora veo que ella está arremetiendo contra mí”, dijo.

“A la Tigresa todos la ven como la buenita pero no saben cuánto tiempo he aguantado tantas cosas. Solo quiero que ella pare con todo esto, que deje de hablar. Me voy a cansar y le voy a sacar todas sus verdades”, acotó.

Por otro lado, Elmer Molocho sostuvo que nunca se colgó de ‘La Tigresa del Oriente’ pues este le pagó a la cantante para que lo promocione en los medios de comunicación. (A.Saavedra)