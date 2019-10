Elmer Molocho: “Sheyla es hija de la Tigresa”

El cantante vernacular Elmer Molocho confirmó el fin de su relación con Juana Judith Bustos más conocida como la ‘Tigresa del Oriente’. El artista, señaló que durante el tiempo que estuvo con la cantante de 74 años se sintió utilizado e incluso la comparó con la modelo Sheyla Rojas quien fue acusada por su ex pareja, Pedro Moral, de “interesada”.

“Decepcionado, un poco (con la tigresa). Lo que pasa es que yo confié mucho en ella. Es buena gente pero el dinero cambia a las personas. Yo no me iba a casar con una persona que está cobrando por un matrimonio falso”, aseveró el exnovio de la cantante de ‘Israel’ que indicó que esta cobraba por lucirse con él.

“Me sentí utilizado por mucho tiempo, cobraba por hacer muchas cosas conmigo. Con el tiempo me fui dando cuenta y dije ‘hasta acá nada más’. Sheyla y la Tigresa parecen madre e hija, todo lo ven plata, canje, hasta el amor lo ve plata”, señaló el músico quien se presentará junto Lizbeth Lázaro este 26 de octubre en Los Olivos.

Asimismo, el artista manifestó que la intérprete de ‘Israel’ dejaba que lo calificaran como un “mantenido” cuando ni siquiera convivían. “Ella permitió que me digan mantenido, vividor, no entiendo porque me lo dicen si yo nunca viví con ella. Yo tengo mi casa, nunca viví con ella. Creo que todo lo hacía por el dinero y por el show”, sostuvo. (A.Saavedra)