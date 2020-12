Elyfer Torres: “Todos nos hemos sentido como Betty”

Compartir Facebook

Elvia Fernanda Torres Pérez, conocida internacionalmente como Elyfer Torres, es una actriz y cantante mexicana de tan solo 23 años, quien ha saltado a la fama interpretando a Beatriz Aurora Rincón, la nueva adaptación de la novela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’.

Desde los Ángeles la protagonista de ‘Betty en Nueva York’, exitosa novela transmitida por Latina, conversó con Diario Karibeña y contó que muchas veces se ha sentido discriminada por su color de piel y procedencia.

–‘Betty en Nueva York’ está siendo una gran sensación en Perú ¿Cómo has tomado todo este cariño del público?

Increíble, Betty me ha dado una de las satisfacciones más grandes en mi vida. Ella viaja por el mundo y me trae bonitas sensaciones, estoy muy agradecida con el amor que le otorgan en Perú y con la gente que nos ve.

Siento que ha sido muy mágico, siempre quise esto y estudié de chica para esto, vi el arte y la actuación de por vida. Una siempre sueña con llegar a Hollywood y las películas de Netflix, una trabaja duro hasta que las oportunidades se te presentan.

–¿En algún momento te sentiste menospreciada como sucede con el personaje de Betty?

Si, el cien por ciento de mi vida y ahí radica el éxito de esta historia. Todos en algún momento nos hemos sentido como Betty, quizá porque sentimos que no cabemos en un lugar, o nos sentimos rechazados.

Estaba pasando por un momento de mi vida, en el que pensaba que mi talento no era suficiente, como es el proceso de crecimiento de Betty, porque ella empieza amarse a sí misma.

Entenderla desde adentro es diferente, porque no me veía como el estándar normalizado. El cambio de Betty no es físico, es el cambio de la mujer que entiende su valor.

-¿Hay racismo en la actuación?

Sí, me acuerdo que hace mucho tiempo en un casting de una serie me dijeron ‘eres muy morena para poder pertenecer a esta familia’ y dije: ‘wao’.

Quizá lo entendería si me dicen tu perfil no da con el personaje que buscamos, pero esto se trata de la forma en que te lo dicen. Pero ya estoy acostumbrada a lidiar con el rechazo.

–¿Consideras que hay muchos estereotipos para los protagónicos?

La verdad es que me sorprendí cuando me propusieron hacer este protagónico porque en su mayoría de casos buscan a güeras (rubias o de piel blanca), muy ojos azules de un tipo específico.

Pensé que me iban a dar el personaje de algo no tan relevante y cuando llega Betty a mis manos dije: “esto es lo que buscaba”.

–¿Crees que el machismo en Latinoamérica ha disminuido?

Nací en México y en toda Latinoamérica hay una falta de empatía y entender que las mujeres somos perfectas y tenemos derechos a las mismas leyes que los hombres, no se está pidiendo que lideremos todo, se pide equidad y derechos humanos.

Me gusta mucho que desde las series en las que he trabajado pueda dar voz al empoderamiento, somos suficientes sin tener que cumplir ninguna expectativa de nadie, pero entiendo que muchas mujeres no tienen ese privilegio y la lucha feminista es constante porque hay gobiernos que protegen al agresor.

