¿Embarazada? Flavia Laos sorprende a sus seguidores en redes sociales luciendo nueva figura

Después de su ruptura, Austin Palao se dirigió a México para celebrar el Año Nuevo en compañía de una conocida actriz del país. Mientras tanto, Flavia Laos regresó a las redes sociales después de recuperarse de una operación. Ante esta situación, la popular influencer no titubeó en realizar una sorpresiva publicación en su cuenta de TikTok. Por tal motivo, causó el asombro de todos sus seguidores. Conoce de qué se trata en la siguiente nota.

Flavia Laos sorprende en sus redes sociales luciendo ‘embarazada’

En su cuenta oficial de TikTok, la apreciada influencer decidió regresar a las redes sociales, generando numerosas reacciones entre sus seguidores leales. Durante un trend viral, Flavia Laos apareció con entusiasmo mientras lucía una simulación de embarazo. Sin embargo, las imágenes se difundieron rápidamente causando asombro en los usuarios que desconocían de qué se trataba realmente. Como respuesta, muchos de sus seguidores decidieron vincular este hecho a Austin Palao, quien fue su expareja.

Luego de la publicación, fueron los internautas quienes se encargaron de generar el rumor del embarazo de Flavia Laos. «Sería hermoso que tengas un bebé con Austin Palao», «Yo también quiero que regrese con Austin serían los padres muy hermosos», «Que bonito hubiera sido con Austin Palao», «Un bebé de Austin sería bellísimo con esos ojazos de ambos», fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Desmiente rumores

Mediante sus historias en Instagram, Flavia aclaró que no está esperando un bebé. La actriz explicó que simplemente utilizó un filtro básico de Instagram que creaba la ilusión de un embarazo. El video ha logrado más de 420 mil reproducciones, generando interacciones de seguidores que expresan su deseo de ver a Laos y Austin Palao asumir roles de padres.

Por otro lado, Austin Palao está pasando sus vacaciones de verano en Tulum, México, en compañía de amigos, incluido Diego Rodríguez. A pesar de estar disfrutando de su tiempo libre, el modelo ha captado la atención al ser visto junto a una destacada actriz mexicana, lo que ha suscitado comentarios y curiosidad entre sus seguidores.

Esto se debe a que, en su perfil de Instagram, el participante de «Esto es Guerra» anunció que está disfrutando de sus vacaciones en las playas mexicanas en compañía de la expareja de Janick Maceta. Además, compartió fotografías y disfrutó de noches en una reconocida discoteca, donde tuvo la oportunidad de conocer a Grettell Valdez. “Me encuentro en Tulum, pasándola terrible. No me acompaña el cielo, pero me acompaña mi hermano (Diego Rodríguez)”, se escucha en uno de sus videos.