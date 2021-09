¡Embobados! Tilsa sorprende con curiosos apodo a Jackson Mora

Compartir Facebook

Una vez más esta parejita acapara la atención y es que la ‘ex vengadora’ anda más enamorada que nunca de su pareja Jackson Mora quienes no dejan de compartir sus momentos juntos en redes.

Esta vez Tilsa y Jackson se dejaron ver disfrutando del rico clima en una playa y compartiendo una deliciosa parrillada, sin embargo ‘Tili’ reveló como le dice de cariño a su luchador quien le ha robado el corazón.

«Me parece haber visto un lindo monito», escribió la ‘Ex vengadora’ junto a una tierna foto con Jackson despertando la ternura de diversos usuarios pues hasta el momento es una de las parejas más estables lejos de escándalos.

Fue vía su cuenta oficial de Instagram que la figura de GV Producciones manifestó lo orgullosa que se encontraba de su «hombre» al verlo desprevenido en su instantánea.

«That’s my man (ese es mi hombre)», agregó en su pícaro e hilarante comentario en inglés Tilsa Lozano.

Pues la pareja no deja de derrochar amor por donde se les vea más aún cuando ya le piden que se casen sin embargo Tilsa ha descartado un pronto compromiso pues Jackson aun no se ha animado a darle la ‘roca’ y ella no vivirá de ilusiones por lo que por ahora vive y disfruta de la compañía de su tierno ‘Monito’.

Tilsa Lozano quiere formar una familia con Jackson Mora: “Hemos conversado el tema”

Tilsa Lozano y Jackson Mora tienen una relación poco más de año y medio y la parejita parece estar en su mejor momento. Ambos están muy felices y tomando las cosas a su tiempo, a pesar de las “bromitas” que le hace ‘Tili’ a Jackson, sobre el matrimonio.

La ex ‘vengadora’ dice que sí le gustaría formar una familia con el deportista, pero no tiene ningún apuro. Ella asegura que su relación es casi casi la de una pareja casada, excepto por la convivencia.

“Si me gustaría casarme, pero no tengo ningún apuro. (…) Ya es como un matrimonio, pero nosotros no convivimos. (…) Si hemos conversado del tema, y aunque parezca que soy muy ‘open mind’ (de mente abierta), para mi es todo muy formal”, señaló Tilsa.