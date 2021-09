Emilia Drago se despidió entre lágrimas de ‘Reinas del show’ por fuerte lesión

Compartir Facebook

La actriz Emilia Drago sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que tenía que dar un paso al costado del programa de la ‘señito’ por estar lesionada.

La competencia está cada vez más intensa en ‘Reinas del show’ y eso genera una sobre exigencia en los ensayos, lo que hace que se fuercen cada vez más para obtener una buena presentación. Esa exigencia ha ocasionado que algunas de las participantes sufran de lesiones.

Esto es precisamente lo que le ocurrió a Emilia Drago y lo que le costó tener que salir de ‘Reinas del show’. Ella se lesionó en los ensayos al caer en los brazos de su bailarín.

“Yo en verdad sigo en shock, creo que todavía no me la creo. Estaba atrás viendo todos los bailes y decía ‘no entiendo por qué no estoy ahí’. Realmente ha sido algo que no entiendo”, inició Emilia.

“Entre los nervios y la ansiedad me lancé en los brazos de Fredy y caí encima de su hombro y me golpeé la costilla. Entonces tras los ensayos le dije a Fredy, me está doliendo un poquito acá y me fui a mi casa”, señaló la actriz para dar detalles de lo ocurrido.

Costilla fracturada

Tras los dolores que la afectaron, Emilia decidió ir al doctor para averiguar qué tan grave era la lesión que había sufrido. Lamentablemente le informaron que tenía una costilla fracturada lo que significaba que debía estar en reposo absoluto.

“El problema de cuando tienes una costilla que se ha fracturado o desplazado, es que puede dañar los órganos internos y lamentablemente yo no puedo poner en riesgo mi salud”, comentó Emilia.

Gisela Valcárcel le pregunto a la experimentada Morella Petrozzi si una lesión como la de Emilia podría dejarla volver a la pista en 15 días. Morella comentó que lo mejor para ella, era seguir todas las indicaciones del doctor.

