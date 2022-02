Emilio Jaime dispuesto a hacer colaboración con Austin: “atento a sus proyectos musicales”

Compartir Facebook

El exchico reality Emilio Jaime sorprendió al revelar que está dispuesto a reconciliarse con Austin Palao e incluso hacer música con el menor de los Palao.

«Yo muero de ganas. Aprovechando si él está viendo yo de verdad quiero conversar con él y espero que se haga en una próxima oportunidad. Sé que él está de viaje en Ecuador trabajando, pero para una próxima llegada a Perú sí me gustaría juntarme con él para conversar. Nos la debemos», expresó Emilio en el programa En boca de todos.

Jaime no solo quiere retomar su amistad con el ex participante de El Poder del Amor, también no descarta colaborar con su examigo en una canción. Además, resaltó que sigue muy de cerca la carrera musical de Austin.

«Que chévere que Austin esté haciendo su carrera de música, que le siga yendo muy bien y yo no soy cerrado nunca a una colaboración», dijo el cantante que viene abriéndose camino en Colombia,

«Yo he estado super pendiente de lo que él ha estado haciendo. Sé que ahorita está por Ecuador, haciendo medios por allá, y no solo estoy pendiente de Austin también estos pendientes de distintos artistas peruanos que están sacando música», dijo por último Emilio.

“Me muero por hablar con él”

El cantante urbano llegó al Perú y sorprendió al confesar que le gustaría hablar con su ex mejor amigo, Austin Palao, para arreglar las cosas.

Emilio Jaime, ahora conocido por su nombre artístico Emil, llegó al Perú luego de radicar en el extranjero en donde forma su carrera musical. Emil y Austin Palao eran muy amigos desde la adolescencia en donde ambos fueron parte del ya extinto programa ‘Combate’.

Pero se distanciaron cuando Emil inició un romance con Luciana Fuster, quien acababa de romper su relación con Austin Palao. Desde entonces ambos se lanzaban indirectas en los ‘realitys’ a los que pertenecían.

Ahora que Emil llegó al Perú confesó en el programa 'En Boca de Todos' que le gustaría hablar con Austin para arreglar las cosas.



