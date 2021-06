¡Emocionada! Con lágrimas en los ojos Melody disfrutó en Iquitos

Compartir Facebook

La famosa cantante recordó que este tiempo de pandemia no ha sido fácil para ella mantener a flote su carrera musical. Sin embargo, con las ganas, voluntad y mucha paciencia todo es posible.

En su primer día de ensayo por el show online de este domingo 20 de junio, la cantante española Melody pasó por momentos lleno de emociones: bailando, disfrutando de la música y conmoviéndose hasta las lágrimas tras interpretar el tema «No sé» al lado de Explosión de Iquitos.

«Para nosotros es un sueño que estés, porque al momento de escribirte jamás creíamos que nos íbas a responder, gracias por estar aquí en nombre de todos mis compañeros. ¡Eres maravillosa!», le dijo la vocalista Linda Caba.

De inmediato, la artista española se emocionó por recordar que pasó momentos muy difíciles en plena pandemia y estar en nuestro país la reconforta por el arte.

«Quiero dar las gracias porque después de un año en el que hemos vivido muchos momentos y yo personalmente he pasado cosas duras, he perdido gente que quiero muchísimo, y decidí venir a Perú porque me encanta el arte, eso me da energía, me da oxígeno para seguir adelante», sostuvo Melody.

Pero eso no fue todo. También mencionó que le da gran satisfacción ver a compañeros artistas cantando sus canciones y que sea un éxito, como el caso de «No sé» en cumbia.

«¡Que viva el arte! ¡Que viva la gente bonita que está aquí! Este show virtual que se dará requiere de mucho esfuerzo», señaló la cantante, quien invitó a todo el público a no perderse el concierto virtual comprando sus entradas en www.vaope.com.

De aniversario

Agregó que este show de cuatro horas del domingo coincide con su aniversario de 20 años de carrera artística, así que la celebración se festejará a lo grande.

En los ensayos, Melody también tuvo palabras de elogios para Mauricio Mesones, ex vocalista de Bareto, que participará en el espectáculo, y para la banda de Explosión de Iquitos.

«Este es un espectáculo como Dios manda, lleno de energía, buenos músicos y artistas. Este show no se da todos los días», añadió.

Incluso, dio un adelanto de lo que será el show y se puso a cantar algunos de sus temas y a bailar flamenco.