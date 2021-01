¡Emotivo! Abuelita se niega dejar la calle por temor a que le quiten sus perritos

Compartir Facebook

Tijuana. Muchas veces las redes sociales son portales de noticias que nos llenan de esperanza en el corazón. Este es el caso de esta abuelita, quien pese a sus necesidades, cuidó y protegió a sus cachorros como si fuesen sus propios hijos.

Una familia en las buenas y las malas

Esta abuelita se negaba a dejar la calle por miedo a que le quitarán a sus perritos y más por que una estaba a punto de tener cachorros. A pesar del buen afán de los agentes de Tijuana, ella no la pensó y se negaba a dejarlos.

En el video de TikTok se observa cómo los agentes se acercan a la señora tendiéndole una mano amiga, se le puede puede ver un poco ‘reactiva’ pero ella tenía sus razones. «No puedo, porque me va a quitar a mis perros», se le escucha decir cuando la agente le pide acompañarlos.

En las imágenes se observa a la abuelita ‘Chole’ como se lee en la publicación, que llora desconsoladamente, pues ella sabe que estaría en un lugar cómodo pero sin el amor de sus fieles amigos.

Un tierno y sinigual amor

Al final del video observamos cómo los agentes logran convencer a la abnegada abuelita y se la llevan, eso sí, toda su peluda familia va tras ella.

Esto no quedó ahí, la tierna señora contó en otro video que los agentes se la llevaron a la casa de uno de sus hijos, ella no hizo más que seguirlos para evitar problemas. Sin embargo, sabe que no puede quedarse ahí con sus peluditos, por ello, volvió a salir para cuidarlos.

«Vivo aquí en este pedacito por casi 6 años, me gustaría tener un cuarto, pero se hace lo que se puede», dijo la abuelita al usuario de TikTok quien mostro su caso.

Los más vulnerables

Este y muchos otros casos son publicados diariamente en redes sociales, diversos cibernautas acuden a las plataformas digitales en búsqueda de ayuda para los abuelitos.

Recordemos que son ellos los más vulnerables en épocas de frío y sobre todo ahora con la pandemia. Una foto puede ayudar a muchos casos similares.

