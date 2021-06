Emotivo mensaje de Pedro Suárez Vértiz a su hija: “Yo nací cuando ella nació”

Compartir Facebook

Pedro Suárez Vértiz dedicó un emotivo mensaje por el Día del Padre. En sus líneas, el cantante nacional habló de su primogénita y cómo fue el proceso de convertirse en papá.

“Recuerdo cuando me enteré que iba a ser padre por primera vez. Tuve un insomnio de dos meses. Creo que hasta hoy sigo en shock. Mi primogénita nació y yo no entendí nada de lo que me estaba ocurriendo. Es más, desde que descubrimos que Cynthia, mi enamorada, estaba embarazada decidí dejar de entender a la vida”, empezó diciendo.

El intérprete de ‘Cuando pienses en volver’ se mostró orgulloso de la hija que tiene y dijo que ella le cambió la vida.

“De pronto ya vivía con ella y nos despedíamos todas las mañanas. Me quedaba en casa con una bebita que solo me miraba y que le encantaba chuparme el labio inferior. Durante semanas recuerdo mirar desconcertado a la bebita diciéndole “Y tú, qué haces acá?”, agregó

El cantante reconoció que fue una lucha constancia y por supuesto una época de mucho aprendizaje.

“Llegó el momento en el que decidí, ‘creo que ya es hora de empezar’. Nadie te enseña a ser padre. El manual viene con uno. No demora en aparecer. Vivía en un departamento alquilado y buscaba comprarme un automóvil”, continuó.

Finalmente, el también escritor confesó que su hija lo convirtió en un hombre valiente y con retos. “Sin hacer nada me contestó lo primero que le pregunté ‘Qué haces aquí’. Simplemente me hizo el hombre. Creo que yo nací cuando ella nació ¡Feliz Día del padre para todos!

