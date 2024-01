¡Emotivo momento! Checho Ibarra se conmueve en vivo al celebrar sus 51 años [VIDEO]

El ícono del fútbol, Sergio ‘Checho’ Ibarra, nos regaló un momento lleno de emociones en plena transmisión de «Latina Deportes» al celebrar sus 51 años. Sus compañeras, Fátima Aguilar y Alicia Retto, le prepararon una sorpresa que lo hizo emocionarse en vivo.

Checho Ibarra se conmueve en vivo

Sergio ‘Checho’ Ibarra, el reconocido exgoleador de la Liga 1, vivió un cumpleaños lleno de emociones en pleno programa de «Latina Deportes». Este jueves 11 de enero, al cumplir 51 años, recibió una sorpresa que lo hizo casi romper en llanto.

En el set, Checho recibió una tortita acompañada de fotos y videos de momentos especiales con su esposa e hija. Agradeció emocionado al canal: «Quiero agradecer al canal que -siempre digo- me salvó la vida, porque cuando uno es futbolista y se retira viene el ‘¿ahora qué hago?’”.

Con nostalgia, recordó su transición de futbolista a comentarista: «Yo hice el curso de técnico y comencé a dirigir, pero se presentó la oportunidad de trabajar acá, de ser comentarista (y presentador de noticias)». La emoción lo invadió, y agradeció: «Gracias a Dios, siempre tuve eso (carisma) como futbolista y ahora como comentarista. Estoy contento de estar acá”.

La sorpresa incluyó un video con imágenes de su vida, y al verlo, Checho no pudo evitar la emoción: “Ja, ja, ja. Oh, me quieren hacer llorar de nuevo. No lo puedo creer”.

Latina le «salvó la vida»

Fátima le preguntó por sus sentimientos en su cumpleaños, y él dejó un consejo a los televidentes: «Primero agradecer a Latina, que yo siempre digo que me salvó la vida. Porque uno cuando es futbolista, después del fútbol viene el día D y no sabe qué hacer. Hicimos el curso de técnico y todo, pero se presentó la oportunidad de trabajar acá y con Chio siempre decimos que nos salvó la vida Latina porque aquí hay otra pasión que es comentar. A la gente para que sepan, yo no soy periodista deportivo, soy comentarista».

Checho destacó la importancia de Dios y la familia: «Acuérdense que Dios y la familia están por encima de todo». Sus compañeras lo consolaron con un tierno abrazo y palabras de agradecimiento.

Así celebró Checho Ibarra su cumpleaños en vivo, compartiendo su felicidad con todos sus seguidores y demostrando que la emoción y la gratitud nunca pasan de moda.