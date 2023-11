«Empezaron a tirar ropas interiores»: Chechito cuenta una divertida anécdota que pasó en un show

Sergio Romero es el vocalista de Los Cómplices de la Cumbia, han ganado gran popularidad en los últimos meses. El joven cantante de 18 años es conocido como ‘Chechito’ y en una rápida entrevista contó una anécdota muy divertida que pasó en uno de sus conciertos.

Te puede interesar leer: ¿Qué pasó con Edu Baluarte? Briela Cirilo sorprende cantando ‘Te Amo’ en concierto [VIDEO]

Lo que no sabías de Chechito

El joven cantante conocido como ‘Chechito‘ ha conquistado el corazón de muchos seguidores por su talento. El vocalista de Los Cómplices de la Cumbia es conocido por temas como ‘Pienso En Ti’, ‘Te Espero en el Cielo’, ‘Sale el Sol’, entre otros más.

En una entrevista rápida, el joven cantante cuenta que es del signo de aries, su color favorito es el negro y le encanta el arroz con mariscos. También, comentó que uno de sus artistas favoritos es el famoso cantante internacional Luis Miguel con el tema ‘Oro de Ley’.

La anécdota divertida que pasó

Siguiendo con la rápida entrevista, Chechito es consultado por su mejor anécdota en un concierto. Entonces empieza a contar que en una de sus presentaciones, el lugar se encontraba abarrotado de gente. Él llegó al concierto muy abrigado usando un polo, un chaleco y casaca; es por ello que decide desprenderse de la ropa por el calor del lugar.

«Recuerdo que me dio calor y empecé a sacarme la casaca, me saqué el chaleco y me quedé con mi polo. Parece que eso le gustó a las chicas, empezaron a gritar y alocarse», cuenta el cantante de Los Cómplices de la Cumbia.

Luego, entre risas comenta que las chicas empezaron a emocionarse tanto que le tiraron ropas interiores al escenario: «Empezaron a tirar hilos, sostenes, ropas interiores y medio risa la verdad, eran muchos (ropas interiores)».

Te puede interesar leer: «Hemos sido maltratados como artistas»: Agua Marina da detalles de la cancelación de su concierto por sus 47 años

¿Siguen siendo extorsionados?

Hace poco, Chechito y Los Cómplices de la Cumbia brindaron una entrevista en un medio de espectáculos. Ahí, negaron que hayan sido extorsionados en uno de sus últimos concierto, como se estaba rumoreando. El joven cantante y su agrupación han tomado las medidas de seguridad necesarias para que su público no vuelva a pasar otra vez por un atentado.

Actualmente, el grupo comentó que no viene recibiendo extorsiones por sus presentaciones en diferentes lugares del Perú. Igualmente, seguirán con gran seguridad y avanzando en sus carreras musicales.