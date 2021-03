‘Empodárate y Emprende con Aurelia Gavidia’

Compartir Facebook

Y si las emprendedoras nos juntamos y hacemos una red? Hace poco más de tres años publicamos en Karibeña la historia de Aurelia Gavidia, periodista, madre, esposa , coacha y sobre todo emprendedora innata.

De sus carencia materiales de niña, que se convirtieron en alicientes para estudiar su carrera hasta descubrir no solo su buena visión para los negocios, sino su facilidad para motivar a otras mujeres a dar el paso y hacerlo ellas solas. Es durante esa entrevista cuando Aurelia ya empieza a esbozar la idea.

Y para variar, no dejó que se le escapara. Ya por esos días, Aurelia tenía un programa de radio donde contaba historias de emprendedoras, entrevistaba especialistas para darle a su audiencia datos, recursos y respuestas para seguir creciendo.

Además, daba charlas gratuitas de empoderamiento en colegios, entidades y donde quiera que la llamaban. Ella feliz. “Me cuentas si haces realidad esa red”, le dije al despedirme… Meses después me llega el pedido para unirme porWhatsApp a un grupo llamado ‘Empodérate y Emprende con Aurelia Gavidia’.

Y sí, había llevado a cabo su idea. Hoy, con motivo del Día de la Mujer, les contamos más sobre este tremendo grupo que no deja de crecer y reinventarse todo el tiempo. Mujeres tenían que ser… “Creamos esta red hace tres años y reunimos hasta ahora a 200 emprendedores y empresarios en donde el 95% son mujeres y el 30% son de otros países, nos permite hacer networking, ofrecer nuestros productos o servicios entre todos los integrantes, además damos información de capacitación, becas del ecosistema emprendedor e incluso cuando nosotros hacemos talleres, masterclass de empoderamiento y capacitaciones también regalamos becas”, me explica Aurelia, quien se emociona tanto que no espera que le pregunte.

“Antes, nuestros networking (reuniones para hacer crecer las redes de contactos) eran de manera presencial, incluso antes de la pandemia viajamos una delegación de empresarias peruanas a Estados Unidos, en donde fuimos recibidas por la Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Nawbo Delaware, Dinette Rivera, la presidenta de World Trade Center y por el gobernador Jhon Carne”.

Antes de la pandemia el grupo ya sumaba más mujeres de los negocios y ocupaciones muy diversas. Pero al llegar la pandemia tuvieron que reinventarse.

Sus eventos tuvieron que transformarse en virtuales, unas a otras se dieron ánimos y se ayudaron para incluir sus negocios a las redes sociales, organizaban webinars -charlas virtuales-, luego talleres y ferias que complementan en transmisiones en vivo por Facebook. “Ahora, el 90% de nuestros eventos son virtuales.

El año pasado, antes de la segunda ola, pudimos reunirnos con algunas empresarias y vendíamos nuestros productos para ayudarnos entre nosotras. Ya con la segunda ola, las reuniones virtuales son más seguidas y en grupos más pequeños para que sea más efectivo el conocernos y así fomentar alianzas estratégicas, crear relaciones comerciales a largo plazo y dar mayor visibilidad a nuestra marcas”, detalla la incansable Aurelia.

“Logramos hacer venta entre nosotras y también nos recomendamos unas a otras, por ejemplo las empresarias de Estados Unidos solicitan mascarillas tejidas por nuestras artesanas con diseños bastante novedosos, hasta jabones naturales nos compran de otros países”, refiere Aurelia.

“Cuando me llaman y me preguntan si conozco a alguien que venda o tenga algún producto o servicio, inmediatamente las contacto. Algunas personas me dicen que debería cobrar comisión por el contacto porque la otra persona está ganando, pero eso no es lo mío”, añade nuestra entrevistada, quien afirma que ser solidarias es una de las firmes creencias que este grupo empoderado aplica sí o sí en su día a día.

Algo que reiteran las integrantes de este grupo es que han aprendido a ser valientes, a salir adelante sin importar las dificultades, a crearse ellas mismas las oportunidades, a valorarse más cada día, a darle con todo sin desmayo.

Una muestra de que hoy más que nunca, la mujer peruana sigue yendo para adelante, y si es en grupo encabezado por alguien que predica con el ejemplo, no hay forma de que se detenga. Feliz día para Empodérate y Emprende de Aurelia Gavidia. Al menos hoy deben detener un ratito a celebrar la vida y sus logros.

el dato:

Puede encontrar a este tremendo grupo emprendedor en Facebook, Instagram y Youtube como ‘Empodárate y Emprende con Aurelia Gavidia’.