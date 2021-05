Empresa niega permiso para ir al médico a empleado y fallece por el virus

Compartir Facebook

Indignante. Un hombre falleció debido a la COVID-19, tras presentar distintos síntomas. Sin embargo, el señor había informado a la empresa donde trabajaba que se sentía mal de salud, pero le exigieron que continúe laborando.

La familia de Jaime Blas Sánchez (54) ha denunciado que la empresa es culpable porque no aceptaron que el hombre vaya a visitar un centro de salud, a pesar que se sentía muy mal de salud. El gerente general de Grupo Vega Distribución, Antonio Vega Paredes, y 4 empleados de altos cargos estarían en la mira de los familiares por no darle el permiso al hombre.

“Mi padre pidió permiso el 5 de marzo, se sentía mal, pero no sabía que era por COVID-19. No pudo sacarse la prueba. Pidió otras veces más, pero no le dieron. Nos enteramos el 23 de marzo y al día siguiente, 24, fallece a las 5 de la madrugada”, mencionó el hijo de Jaime Blas a un medio local.

En las capturas de pantalla, se lee al hombre pidiendo permiso para que pueda ir al centro de salud. Sin embargo, tuvo respuestas negativas por parte de la empresa. Incluso, el hombre continúo laborando estando mal de salud.

Su esposa lo llevó al hospital Negreiros para que sea atendido. Cuando llego al centro de salud, estaba saturando 81. Horas más tardes, el hombre fallece por insuficiencia respiratoria, debido al coronavirus.

