Empresaria le reclama deuda de 1500 soles a Evelyn Vela

A pocas horas de su matrimonio civil, un nuevo escándalo llega a la vida de la exbailarina Evelyn Vela, quien fue acusada por la empresaria de catering Milagros Reyes de tenerle una deuda con la suma de S/ 1,500 soles desde agosto del año pasado.

Según reveló la empresaria a las cámaras de ‘Amor y fuego’, Evelyn Vela contrató los servicios de la mujer por los quince años de su hija. “No lo quiere pagar porque dice que ella no lo tiene qué pagar. Le echa la culpa a todos y no se hace responsable.

Que me pague y se disculpe. Me sigue hablando mal cuando lo único que estoy pidiendo es que me pague mi dinero”, dijo ofuscada la empresaria. Por su parte, Evelyn Vela negó las acusaciones. “Es falso, no sé de dónde sacó eso. Se ha pagado en tu totalidad. Que te enseñe el contrato firmado por favor.

Ella quiere publicidad y aprovecha que me caso. Se está metiendo con una menor de edad y conmigo, no hay un contrato firmado”, precisó. Pero la amiga de Melissa Klug lanzó toda su furia contra Milagros Reyes a través de sus redes sociales, con un contundente mensaje.

“De verdad eres una pobre estúp…, que te burlas sin saber nada, qué se puede esperar de gente tan corriente como tú”, escribió Evelyn.