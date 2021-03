Empresario aclaró que no quiere nada con Sheyla Rojas

Compartir Facebook

Otro que la ‘chotea’. Primero fue el jugador de fútbol Anderson Santa María quien se desvinculó sentimentalmente de Sheyla Rojas, y ahora es el empresario Simón Sánchez Alayo quien rompió su silencio en comunicación con Rodrigo González y Gigi Mitre durante el programa “Amor y fuego”.

Para sorpresa de todos, el trujillano respondió a la llamada de Rodrigo González y accedió a responder una sola pregunta. Ante las especulaciones que Sánchez Alayo viajó a México para encontrarse con la ex conductora de “Estás en todas”, le reveló a “Peluchín” que se encuentra en tierras Aztecas, no por Sheyla Rojas sino porque está disfrutando de un paseo en familia junto a su mujer y a sus hijas.

“Yo de mi vida privada no hablo, pero lo único que te puedo decir es que estoy con mi mujer y mis hijas disfrutando en México muy tranquilo, y la verdad yo no hablo porque no pertenezco al mundo del espectáculo”, dijo Simón Sánchez Alayo.

Pese a que, Rodrigo González insistió y preguntó si había salido con Sheyla Rojas. El empresario no quiso responder, aunque enfatizó que el nombre de su mujer responde al de María del Pilar Jaramillo.

