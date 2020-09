Empresario árabe denunciará a Magaly para salvaguarda su honor

Compartir Facebook

Rompió su silencio. El empresario árabe, Yaqoob Mubarak, mencionó que denunciará a la conductora de espectáculos, Magaly Medina, por un informe periodístico donde, según él, se mancha su honor por lo expuesto.

A través de redes sociales, el empresario señaló que el daño que le hicieron a su imagen, con la publicación del informe visto por millones de personas, fueron graves. La decisión que comunicó es que tomará acciones legales en contra de “la urraca”.

“A mediados del mes de mayo del presente año, ante millones de televidentes, se me fueron atribuidos hechos que atentaron en contra de mi integridad familiar, mi honor y los valores que se me fueron inculcados desde muy joven. En consecuencia, a ello y en virtud de la ética que me caracteriza, decidí tomar las acciones correspondientes con el fin de salvaguardar mi honor y reputación debido a que jamás permitiré que alguien atente contra mis seres queridos y mi círculo más cercano”, indicó el árabe.

Además, explicó que, la razón por la que hace la denuncia después de algunos meses, se debe a que estuvo recabando información sobre todo lo dicho para tener sustento en su denuncia.

“Estoy realizando investigaciones del porqué de los hechos, transcripciones de los que se dijo de mi persona en aquel programa y todo lo necesario con el fin de restablecer mi honor y tranquilidad, que se han visto tan afectados desde aquella bajeza”, finalizó el empresario árabe.

Como se recuerda, el programa de espectáculos sacó un reportaje donde las personas que iban a tener un ayuda por parte de Yaqooq Mubarak no recibieron nada. Además, de poner en duda de dónde venía el dinero que tiene.

