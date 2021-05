Empresario de 60 años irá a prisión 3 años por deudas de su hijo

Compartir Facebook

Una historia de Ripley. Un empresario de 60 años tendrá que pasar 3 años en prisión, a pesar de no cometer ningún crimen. ¿La razón? Debe dar cara a las deudas que tuvo su hijo cuando era dueño de un negocio.

La controversial sentencia ha dado la vuelta al mundo por la extraña razón de justicia que tienen los Emiratos Árabes. Además, del trágico final que tiene Albert Douglas, empresario millonario, que debe ir a la cárcel.

En 2003, el empresario dejó Reino Unido junto a su esposa Naomi para mudarse a Dubái. La pareja tenía la visión de constituir un negocio que se dedique a realizar pisos de madera. Quizás una idea extraña, pero, con el boom de la construcción en Emiratos Árabes, la empresa logró amasar una millonaria fortuna en tiempo récord.

La vida le sonreía al empresario por lo que decidió decirle a su hijo mayor, Wolfgang, que venga con él para ganar más dinero. Cuatro años más tarde, Wolfgang constituye su empresa, siendo su padre uno de los firmantes del negocio. Sin embargo, en 2018, Albert Douglas optó por apartarse de ella.

Por motivos de salud en 2019, Wolfgang volvió a Reino Unido para seguir un tratamiento médico. La empresa no fue por buen camino por lo que los acreedores denunciaron al joven y su padre por no saber manejarla. Las leyes de Emiratos Árabes señalan que, si existe un problema de dinero, la familia puede ser hallada responsable si no se pagan las deudas.

Lamentablemente, el empresario Albert Douglas estaba en el país por lo que fue arrestado al querer huir. A pesar de gastar más de 1 millón de dólares, la justicia lo encontró culpable y tendrá que ir a prisión 3 años.

“Soy inocente y me obligan a pagar la pena por las deudas de mi hijo. No le deseo esto a mi peor enemigo. No tuve nada que ver con la empresa, aparte de que mi nombre figuraba en los documentos cuando se fundó”, mencionó el empresario.

