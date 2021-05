Empresario mexicano le regala tremendo ramo de rosas a Sheyla por primer mes juntos

Compartir Facebook

La consiente. La modelo peruana, Sheyla Rojas, está más que enamorada de su nuevo galán, un empresario. La pareja se continúa consolidando y ya cumplieron un mes juntos por lo que el mexicano decidió sorprender a la “leona loca”.

A través de redes sociales, “Shey Shey” compartió el tremendo regalo que le dejó su galán por la importante fecha. En la imagen compartida, se ve a la modelo junto a un gran ramo de rosas rojas. Sheyla Rojas solo colocó “1M” como descripción de la foto.

Agradece a Dios

La modelo peruana, Sheyla Rojas, está muy feliz con el empresario mexicano, con quien ha iniciado una relación amorosa, después de estar tiempo suelta en plaza.

En una entrevista, “Shey Shey” no dudo en agradecer a Dios por haberle mandado su nuevo galán en el momento exacto para ella, ya que no estuvo buscando el amor cuando lo conoció.

“La verdad estoy en una etapa muy bonita en mi vida, gracias a Dios tengo un hombre maravilloso que está conmigo, que yo creo que Dios me lo mandó desde el cielo. Es una persona que me cuida muchísimo y me da esa paz, esa tranquilidad que yo necesitaba en mi vida”, mencionó Sheyla Rojas.

Como se recuerda, la modelo viajó a México para vacacionar. No obstante, tras tener distintas propuestas laborales, Sheyla Rojas decidió quedarse por tierras aztecas, donde encontró el amor.

