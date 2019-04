Empresario revela cuánto cobra Daniela Darcourt por hora de show

Empresario de discoteca Cava dice que Daniela Darcourt no cobra barato por show y por su culpa Policía tuvo que intervenir su local para evitar destrozos. Salsera queda como pinocha en las redes y ahora la llaman “Señora mentira”

Cobra 10 mil soles la hora

Parece que la fama sí está mareando a la cantante de salsa Daniela Darcourt. El último sábado –una vez más- incumplió con una presentación que tenía pactada en la discoteca Cava del Rimac. Ella publicó un video en sus redes sociales donde pedía disculpas llorando porque se sentía mal y con un fuerte dolor de garganta, sin embargo sus excusas no fueron del todo convincentes para el representante del local Carlos Ruiz.

Ruiz señaló estar indignado con el actuar de la novel cantante, quien está siendo duramente criticada en las redes sociales por ese público que le ha convertido en una figura solicitada y que hoy está decepcionado de sus incumplimientos.

Aumentará sus bonos

“Ella llegó como a las 4 a.m a la discoteca, pero creo que no quiso presentarse”, comentó Ruiz al programa ‘Magaly TV, la firme’, tras asegurar que Darcourt lo perjudicó, pues el público disgustado por la ausencia de la cantante empezó a hacer escándalo, lo que llevó a la Policía a intervenir. Además, remarcó que Darcourt actualmente cobra 10 mil soles por una hora de concierto y ya tendría planeado aumentar la tarifa en vista de su popularidad.

“Ella tampoco cobra barato, ella cobra 10 mil soles la hora, y ahora va a subir a 12 mil, 15 mil”, aseveró el representante de Cava revelando el precio del show de la salsera. Añadió que la promesa de cantar gratis de la salsera sería pura pose y para quedar bien con el público pero no sería del todo cierta.

“Eso de gratis (promesa de la salsera ante la ausencia y el malestar de los fans) es para nosotros que no vamos a cobrar entradas, pero ella nos va a cobrar la diferencia que es el 50%”.

Queda como ‘Pinocha’

En las redes sociales ya vienen dejando mal parada a la cantante de salsa, sobre todo luego de publicar su video donde llora y dice a sus fans que no puede cumplir con su último show en la discoteca Cava del Rimac porque estaba con fiebre y dolor de garganta. Incluso, dice en Instagram que iba a pedir ayuda en la clínica para recuperarse.

Pero las pruebas muestran todo lo contrario pues a las horas de no cumplir con su show, Daniela no está en la clínica como dijo si no en el aeropuerto tomando un avión a Miami (Estados Unidos) y luego aparece en el programa ‘Despierta América’ bailando y cantando en vivo. Tras ello, los cibernautas ahora la han bautizado con el calificativo de ‘Señora mentira’.