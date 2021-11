En bolsas negras sacó sus pertenencias Melissa del ‘depa’ de Rodrigo

Compartir Facebook

Las cámaras de la ‘Urraca’ llegaron hasta la casa de Rodrigo Cuba donde pudieron registrar como sacaban las cosas de la actriz en bolsas negras, familiares de Melissa se aseguraron que no se quede nada en casa del futbolista.

Y es que fue el padre de Paredes quien se apersonó hasta el domicilio que compartía su hija con el pelotero para sacar el colchón, su aro de luz, cuadros y otros objetos de valor en bolsas negras de basura todo esto se registró el pasado sábado 6 de noviembre.

“El papá de Paredes sacaba las pertenencias de su hija y las metía en la camioneta del pecado”, relató el reportero de “Magaly TV: La Firme”.

Asimismo, también se pudo apreciar que Melissa sacó la cuna de su menor hija para también llevársela, incluso se llevó la cama del gato que tenían en casa y es que al parecer Meli no quería dejar ni el más mínimo recuerdo en el lugar que fue su hogar por un buen tiempo.

Hasta el momento se sabe que ambos se habrían visto las caras para llegar a una conciliación por el bien de su hija pero según fuente de Magaly la ex pareja no habría llegado a un acuerdo que permita llevar la ‘fiesta’ en paz.

Rodrigo Cuba a Melissa Paredes: “No te calatees, no quiero verte”

Este lunes, ‘Amor y Fuego’ compartió la conversación inédita de Rodrigo Cuba y Melissa Paredes. En el chat transcrito, Rodrigo chotea a Melissa, cuando ella le pide que la mire.

En el expediente que compartió el programa del popular ‘Peluchín’ se observa como Melissa Paredes queda mal parada.

Rodrigo Cuba: uhmmm

Melissa Paredes: No te estoy grabando por si acaso.

Rodrigo Cuba: No sé si tienes algo en el cuerpo, no lo sé.

Melissa Paredes: Revísame si quieres… tócame.

Rodrigo Cuba: No te estoy tocando, no te estoy tocando, por si acaso.

Melissa Paredes: No te estoy diciendo que me toques, pero mira.

Rodrigo Cuba: No te estoy mirando porque de ahí vas a acusarme de cualquier cosa.

Melissa Paredes: No tengo nada, mira.

Melissa Paredes: Bueno…. Sabes que estoy sin trabajo? Rodrigo… no quieres ver que no tengo nada.

Rodrigo Cuba. No, no te calatees porque no te quiero ver.