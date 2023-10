“En ese momento, todos sentimos el verdadero terror”: Usuarios critican a Luciana Fuster por cantar en el Miss Grand Internacional

¡Mis oídos, mis oídos! Luciana Fuster viene dando el todo por el todo en la competencia del Miss Grand Internacional. La guerrera se viene desempeñando en diversas pruebas del certamen internacional y una de ellas fue el canto, donde sorprendió al ritmo de “Despacito”. Sin embargo, esto no fue del agrado de los usuarios en redes sociales, quienes tuvieron más de una crítica para la novia de Patricio Parodi.

¿Luciana Fuster malogró los oídos de los peruanos?

Como ya lo había adelantado Jessica Newton, el Miss Grand Internacional es un concurso completo en cuanto evalúan tu destreza en los días de competencia, pasarela, canto, entre otras aptitudes.

Por ello, una de las últimas pruebas que tuvieron las participantes fue el reto de canto. La Miss Grand Nicaragua pasó más de un apuro al olvidarse la letra, pero otras, como Miss Grand Venezuela vienen destacando en cada uno de los desafíos.

En esa línea, Luciana Fuster sorprendió a todos al lucirse como cantante al ritmo de “Despacito”. Pese a que Jessica Newton aseguró que el presidente de la competencia la llamó para felicitarla por el desempeño de “Lu”, esto no la ha salvado de las críticas de personajes de la farándula.

Una de ellas fue Janet Barboza, quien señaló que Luciana Fuster se “quedaba sin aire”. Koky Belaúnde, Ethel Pozo, entre otros, también mostraron su disconformidad con lo hecho por la guerrera. Quienes también se mostraron en desacuerdo fueron los usuarios en redes sociales y fieles a su ingenio, lanzaron más de un comentario en contra de “Lu”.

“Mis oídos, mis oídos”, “desde ese momento, todos sentimos el verdadero terror”, “dios mío, como es posible este suceso”, “protégeme señor con tu espíritu”, “¿para eso la llevan?”, “pensé que yo cantaba mal, pero gracias Luciana Fuster por existir”, se lee en redes sociales.

Envuelta en polémica

Las críticas y la polémica siguen a la participante de Esto es Guerra, ya que el fotógrafo oficial del Miss Grand Internacional levantó serias acusaciones en su contra. Carlos Checa señaló que Luciana Fuster es una persona malcriada y altanera, dejando sorprendido a más de uno.

«Le hago videos y ella me trata mal. (…) Le dije: ‘Sabes qué, Luciana, yo no estoy haciendo esto por ti, lo estoy haciendo por los fans de Perú. En realidad, después de todo lo que me has hecho, cómo me has tratado, no es por ti, es por ellos’», comentó el fotógrafo del “Miss Grand Internacional”.

Sin embargo, Luciana Fuster no tardó en responder y señaló que todo se trataría de difamaciones por parte de Carlos Checa.

“Hola, Carlos. No voy a permitir que me sigas difamando (…) Hicimos un paseo en carritos de golf y con todo el viento, yo estaba despeinada. Al llegar, él quiso tomarme una foto diciéndome: ‘ponte, a ver sonríe’ (con el teléfono en mi cara) a lo que claramente respondí: ‘no, no, no, ahorita no, que estoy despeinada’. Él me dijo: ‘no, estás bien’”, señaló Luciana Fuster.

“A los 10 segundos pasa por mi lado y me dice: ‘Lo hago por Perú, no por ti, porque me caes mal’. Me quedé tonta y con las chicas no entendíamos nada”, agregó indignada.