«En ese programa se cometen delitos»: Lucho Cáceres arremete contra Magaly Medina y lanza advertencia

Lucho Cáceres finalizó el año 2023 de manera positiva. El 7 de diciembre del pasado año, la Corte Suprema de Justicia desestimó la solicitud de anulación presentada por Magaly Medina. Esta última fue condenada a 2 años de prisión suspendida y a pagar una multa de 70 mil soles por difamar al actor nacional en su programa de entretenimiento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lucho Cáceres recuerda su juicio con Magaly Medina

El destacado actor comentó acerca de su proceso legal con Magaly Medina, compartiendo que se vio compelido a presentar una denuncia contra la ‘Urraca’ debido a sus excesos. Lucho Cáceres también admitió que su victoria fue clara y definitiva.

“Me sentía doblemente obligado a accionar. Tenía tan claro el delito que venía cometiéndose varias veces no solo conmigo y dije: ‘Este es el momento’. Además, fue bastante dura la forma en que se me insultó. Muestra de ello es que he ganado en las tres instancias, es un 3-0 y ya no se puede apelar. Es contundente. En ese programa se cometen delitos durante muchos años y se ha normalizado”, mencionó Lucho Cáceres sobre Magaly Medina.

Lanza advertencia

Lucho Cáceres dio a conocer que podría solicitar una sentencia de prisión efectiva en caso de que Magaly Medina no modifique su manera de expresarse sobre los artistas. Además, el actor admitió que existe la posibilidad de clausurar el programa de la ‘Urraca’, aunque señaló que esto resulta bastante complicado.

“Establece normas de conducta… porque se puede pedir la prisión efectiva… (Sobre si el programa de Magaly Medina va a cerrar) eso va a depender del accionar. Pero no le dan importancia o le tienen miedo», sentenció Lucho Cáceres en una entrevista.

Recordemos que la única vez en que Magaly Medina estuvo privada de su libertad fue en 2008, cuando fue sentenciada a cumplir 5 meses de prisión efectiva y a pagar una multa de 100 mil nuevos soles (posteriormente aumentada a 200 mil soles en la segunda instancia) por difamar al futbolista Paolo Guerrero. Durante 76 días, la ‘Urraca’ estuvo recluida en el penal de Santa Mónica, en Chorrillos.