En menos de una semana, muere mujer y sus tres hijas víctimas del virus

Una familia en Colombia vive la peor de las tragedias luego de que en solo 5 días fallecieran a causa del virus la abuela, madre y dos tías.

Ronald Olmos, quien fue testigo del trágico deceso de los miembros de su familia, manifestó que ha sido la prueba más dura que atravesó su familia.

“Mi abuela falleció el 14 de abril, mi tía la mayor el 17. El 18, al día siguiente, murió mi mamá y ayer murió mi tía, la menor”, relató.

Según contó la familia, la primera que fue atacada por el virus fue la madrecita de 93 años, quien ya había recibido una dosis de la vacuna, y luego sus hijas –quienes la cuidaban- contrajeron el virus.

En medio del dolor, Ronald pidió a sus compatriotas no bajas la guarda frente al temible virus. “Quiero que creen conciencia de lo que está sucediendo, que esto es una realidad que toca familias y destruye”, agregó.

Abuelita viaja 6 horas diarias para vender pescado y pagar estudios de su nieto

Tremendo coraje. Una abuelita decidió salir a trabajar para que su nieto pueda tener una mejor calidad de vida, ya que con el dinero que gane podría pagarle los estudios en la universidad de Malasia.

Sin embargo, eso no sería una tarea sencilla, pues la abuelita debe realizar 6 horas de viaje a diario. La señora vende pescado y debe trasladarse hasta el lugar para comprarlo, ya que no cuenta con un refrigerador para guardar toda la mercadería. Es decir, todo tiene que ofrecerlo, pues sino se echaría a perder.

Su complicada historia llegó a oídos de un conocido político de ese país identificado como Lee Khai Loon, quien compartió la titánica tarea que hace la abuelita para apoyar a su nieto con el pago de la universidad.

“Un compañero fotógrafo periodista me habló acerca de una abuelita Kak Murugamah de 61 años que tiene que circular 6 km y tomar un autobús todos los días para vender pescado salado. La hermana no tiene un congelador para almacenar el pescado. Tuvo que comprar y venderlo inmediatamente para que no se dañaran”, contó el político sobre la abuelita.

