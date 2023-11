¡En preparativos! Brunella Horna alista las maletas para la gran llegada de su bebé

La conductora de «América Hoy», Brunella Horna, está en la recta final de su embarazo y ya está preparando su maleta y la de su bebé para el esperado momento. La futura mamita, llena de emoción, compartió este emocionante momento a través de su cuenta de Instagram. Te contamos los detalles.

¿Qué compartió Brunella Horna en sus historias de Instagram?

En una historia en su cuenta de Instagram, Brunella reveló con entusiasmo que está organizando sus maletas, tanto la suya como la de su bebé, antes de dirigirse a la clínica.

En este sábado 18 de noviembre, la presentadora dedicó su día a empacar las cosas esenciales para ella y su pequeño varoncito que está por llegar. Y así evitar cualquier estrés de última hora.

Con gran entusiasmo, Brunella compartió detalles sobre el proceso, «Hola, aprovechando mi sábado, estoy armando mi maleta y en la tarde voy a armar la maleta de Alessio. Ya estoy poniendo algunas cosas. Mi pijama ya me la van a dar en un ratito y me he comprado unas batitas. He comprado parches y pezoneras». Además, solicitó algunas sugerencias a sus seguidores, mostrando lo cercana que es con su audiencia.

¿Brunella dará a luz EN VIVO?

Ante la curiosidad de sus fans sobre la posibilidad de transmitir el parto en vivo en su programa «América Hoy», Brunella aclaró rápidamente, «Nooo. Es un momento muy privado», dejando en claro que prefiere mantener ese momento especial lejos de las cámaras de televisión.

Con esta noticia, la conductora despeja dudas y asegura que, a pesar de su exposición mediática, hay límites que no está dispuesta a cruzar. Brunella Horna está disfrutando cada momento de la espera de su primer bebé y comparte con sus seguidores los preparativos para el día más emocionante de su vida.

El público, expectante y emocionado, sigue de cerca los pasos de Brunella Horna en este viaje hacia la maternidad. La conductora se muestra auténtica, cercana y llena de alegría, permitiendo a sus seguidores ser parte de este hermoso capítulo en su vida. ¡Que venga con toda la luz y amor este nuevo miembro de la familia Horna-Acuña!