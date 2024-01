¡En primera clase! Alejandra Baigorria y Said Palao presumen su lujoso vuelo a Catar

La pareja de moda, Alejandra Baigorria y Said Palao, sigue dándonos de qué hablar con su tour por Asia. Esta vez, nos deslumbran con su llegada a Catar, y vaya que lo hacen con mucho estilo. Después de comprometerse en Filipinas, nos comparten todos los detalles de su viaje de ensueño y, por supuesto, no podía faltar el toque de lujo.

Alejandra Baigorria y Said Palao en Catar

Las vacaciones de la pareja aún no tiene fin, y ahora se suman a la lista de celebridades que eligen Catar como destino. No solo es famoso por ser el país más rico del mundo, sino también por ser la sede del último mundial de fútbol.

¿Cómo llegaron hasta allí? Alejandra y Said se dieron el gusto de un vuelo de primera clase hacia Doha (Catar). Un vuelo de 10 horas, que fue solo una escala en su ruta hacia Madrid, pero que no desperdiciaron ni un minuto de comodidad.

La ‘Rubia de Gamarra’ nos lleva de la mano por su experiencia de alto vuelo: «Hemos llegado a Catar y este es el salón VIP cuando viajas en la aerolínea Catar, todo lo que ven acá que parece un restaurante es dentro del salón VIP, a la carta y totalmente gratis para los que viajan en la aerolínea en una clase especial, tiene piscina, tiene duchas».

Y no podía faltar el vistazo al interior del avión, donde disfrutaron de la Business class: «Esto es una pequeña grabación de lo que es el Business class, súper cómodo, un televisor personalizado, la atención es increíble, el asiento es 180 grados… son 10 horas super cómodas. Te regalan esta pijama manga larga, te dan atención, almuerzo, desayuno, todos los tragos y snacks que quieras durante el vuelo».

¿Cuándo se casan?

¿Qué sigue para esta pareja de tortolitos? Aunque aún no han puesto fecha al matrimonio al regresar a Perú, están disfrutando cada minuto de sus vacaciones.

Alejandra nos da una pista: «Bueno chicos aún no tenemos esa respuesta. Estamos centrados en el viaje y llegando vamos a comenzar con tiempo y tranquilidad. He averiguado un poquito y si saben más me escriben en mi Instagram que separar iglesia, local y todo eso es como un año de anticipación así que supongo que un añito».

Así que, fans de Ale y Said, sigan atentos a sus redes sociales, que estos chicos reality nos tienen acostumbrados a puro glamour y sorpresas. ¡Y que siga la fiesta por Asia!