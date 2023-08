“En primera fase son eliminados”: Periodista incomoda a Jairo Concha tras pregunta sobre Alianza Lima en Copa Libertadores

¡Su cara lo dijo todo! Alianza Lima rescató un empate (1-1) ante Cusco FC en la “Ciudad Imperial”. El encargado de darle la igualdad al club blanquiazul fue Jairo Concha, quien tuvo un incómodo momento en la conferencia de prensa. Un periodista cusqueño cuestionó el nivel de Alianza Lima en Copa Libertadores, lo cual no fue del agrado para el volante blanquiazul, quien no respondió, pero sus gestos lo dijeron todo.

Jairo Concha y un momento incómodo

La gran figura de Alianza Lima la tarde de ayer fue Jairo Concha. El habilidoso volante blanquiazul no tuvo los minutos necesarios con Chicho Salas y de a pocos viene recuperando su nivel futbolístico.

Junto a Mauricio Larriera fueron los encargados de salir a hablar en la conferencia de prensa post partido y tuvieron un incómodo momento con un periodista. El hombre de prensa empezó felicitándolos por el empate obtenido ante Cusco FC, pero realizó una pregunta que no fue bien tomada por Jairo Concha.

“Primero, felicitaciones por el empate obtenido. Sacar un punto de Cusco, con toda la hinchada local en contra es como un triunfo”, señaló en primera instancia el periodista.

“Pero ¿qué pasa con los torneos internacionales? El fútbol peruano está muy bajo, ¿por qué no trascienden? A la primera fase son eliminados. ¿Qué está pasando en el fútbol peruano profesor?”, cuestionó el periodista.

Pese a no responder la pregunta, Jairo Concha no pudo evitar mostrar incomodidad con el periodista. El volante de Alianza Lima realizó gestos, con lo que dejó sentado que no le agradó para nada la pregunta hecha por el hombre de prensa.

La respuesta

Ante la interrogante, Mauricio Larriera, entrenador de Alianza Lima, fue muy diplomático. Para el estratega, él no es el indicado para responder la pregunta, ya que recién llegó a Perú hace pocos días.

“Esto último que me preguntas sería una falta de respeto si yo lo respondo. En realidad, aparte de ser uruguayo, hace 16 años competimos con Alianza Lima en la Copa Libertadores y no nos fue bien. Esa respuesta la deben buscar dentro de lo que es Perú, dentro de lo que son la Federación y el fútbol peruano”, señaló Mauricio Larriera ante la atenta mirada de Jairo Concha.

Asimismo, no desaprovechó la oportunidad de halagar el juego mostrado por su equipo en la altura de Cusco. Destacó las virtudes mostradas y aseguró que están yendo por buen camino.

“Me voy contento, pero no por el empate. (…) vi a un equipo que más allá de la altura, siempre fue al frente, generó más situaciones de gol. Tuvimos más tiros de esquina, más remates y la verdad que los muchachos nos representaron mucho”, agregó.